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Verificación Vehicular CDMX 2026: así queda el calendario para el segundo semestre

Calendario, requisitos, costos y multas para todo lo relacionado a la verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en CDMX.

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Verificentro de la Ciudad de México.Archivo

Mauricio Juárez

Cómo el tiempo mismo, la verificación vehícular en la Ciudad de México (CDMX) no se detiene y estamos a unos días de entrar al segundo semestre de 2026. Por ello mismo te contamos las fechas correspondientes a cada engomado y hasta las multas por no hacerlo en tiempo y forma.

¿Cuándo tiene que verificar cada engomado?

Recordemos que este trámite es obligatorio para todos los automóviles que circulen y se registren en la Ciudad de México. Además cómo siempre ha sucedido, el calendario determina quién debe verificar acorde al color del engomado y el último número de la placa.

  • Engomado amarillo - Terminación de placas 5 y 6 |  julio – agosto
  • Engomado rosa - Terminación de placas 7 y 8 | agosto – septiembre
  • Engomado rojo - Terminación de placas 3 y 4 |  septiembre – octubre
  • Engomado verde - Terminación de placas 1 y 2 | octubre – noviembre
  • Engomado azul - Terminación de placas 9 y 0  | noviembre – diciembre

¿Qué documentos necesito para hacer la verificación vehicular en CDMX?

  • Identificación oficial
  • Comprobante de última verificación o pago de multa por verificación extemporánea
  • Tarjeta de circulación
  • Copia de la factura (sólo si tu auto es nuevo y es la primera vez que verifica)

¿Cuánto cuesta verificar mi auto en CDMX?

El costo de la verificación en 2026 en la Ciudad de México para los hologramas 00, 0 ,1 y 2 es de 5.635 UMAs, más IVA. Es decir 765 pesos.

Multa por verificación extemporánea

En caso de no acudir a realizar la verificación en el periodo estipulado la multa es de 2,346.20 pesos.

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