Lectura 2:00 min
Verificación Vehicular CDMX 2026: así queda el calendario para el segundo semestre
Calendario, requisitos, costos y multas para todo lo relacionado a la verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en CDMX.
Cómo el tiempo mismo, la verificación vehícular en la Ciudad de México (CDMX) no se detiene y estamos a unos días de entrar al segundo semestre de 2026. Por ello mismo te contamos las fechas correspondientes a cada engomado y hasta las multas por no hacerlo en tiempo y forma.
¿Cuándo tiene que verificar cada engomado?
Recordemos que este trámite es obligatorio para todos los automóviles que circulen y se registren en la Ciudad de México. Además cómo siempre ha sucedido, el calendario determina quién debe verificar acorde al color del engomado y el último número de la placa.
- Engomado amarillo - Terminación de placas 5 y 6 | julio – agosto
- Engomado rosa - Terminación de placas 7 y 8 | agosto – septiembre
- Engomado rojo - Terminación de placas 3 y 4 | septiembre – octubre
- Engomado verde - Terminación de placas 1 y 2 | octubre – noviembre
- Engomado azul - Terminación de placas 9 y 0 | noviembre – diciembre
¿Qué documentos necesito para hacer la verificación vehicular en CDMX?
- Identificación oficial
- Comprobante de última verificación o pago de multa por verificación extemporánea
- Tarjeta de circulación
- Copia de la factura (sólo si tu auto es nuevo y es la primera vez que verifica)
¿Cuánto cuesta verificar mi auto en CDMX?
El costo de la verificación en 2026 en la Ciudad de México para los hologramas 00, 0 ,1 y 2 es de 5.635 UMAs, más IVA. Es decir 765 pesos.
Multa por verificación extemporánea
En caso de no acudir a realizar la verificación en el periodo estipulado la multa es de 2,346.20 pesos.