Verificación Vehicular CDMX 2026: así queda el calendario para el segundo semestre

Cómo el tiempo mismo, la verificación vehícular en la Ciudad de México (CDMX) no se detiene y estamos a unos días de entrar al segundo semestre de 2026. Por ello mismo te contamos las fechas correspondientes a cada engomado y hasta las multas por no hacerlo en tiempo y forma.

¿Cuándo tiene que verificar cada engomado?

Recordemos que este trámite es obligatorio para todos los automóviles que circulen y se registren en la Ciudad de México. Además cómo siempre ha sucedido, el calendario determina quién debe verificar acorde al color del engomado y el último número de la placa.

Engomado amarillo - Terminación de placas 5 y 6 | julio – agosto

- Terminación de placas 5 y 6 | julio – agosto Engomado rosa - Terminación de placas 7 y 8 | agosto – septiembre

- Terminación de placas 7 y 8 | agosto – septiembre Engomado rojo - Terminación de placas 3 y 4 | septiembre – octubre

- Terminación de placas 3 y 4 | septiembre – octubre Engomado verde - Terminación de placas 1 y 2 | octubre – noviembre

- Terminación de placas 1 y 2 | octubre – noviembre Engomado azul - Terminación de placas 9 y 0 | noviembre – diciembre

¿Qué documentos necesito para hacer la verificación vehicular en CDMX?

Identificación oficial

Comprobante de última verificación o pago de multa por verificación extemporánea

Tarjeta de circulación

Copia de la factura (sólo si tu auto es nuevo y es la primera vez que verifica)

¿Cuánto cuesta verificar mi auto en CDMX?

El costo de la verificación en 2026 en la Ciudad de México para los hologramas 00, 0 ,1 y 2 es de 5.635 UMAs, más IVA. Es decir 765 pesos.

Multa por verificación extemporánea

En caso de no acudir a realizar la verificación en el periodo estipulado la multa es de 2,346.20 pesos.