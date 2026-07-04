Un nanogel mexicano busca recuperar más petróleo con menos desperdicio de agua

Investigadores de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un nanocompuesto en forma de gel de partículas preformadas de hinchamiento retardado, para el control de agua en yacimientos petroleros y que permitirá optimizar procesos de recuperación de hidrocarburos en campos productores de petróleo.

“Este nanocompuesto en forma de gel permite que sus partículas permanezcan de menor tamaño durante su colocación e inyección dentro del yacimiento petrolero, por lo que pueden ser transportadas a zonas más lejanas del pozo inyector”, detalló en entrevista Luis Rubén Cruces, quien es parte del grupo de especialistas de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera (USIP).

Ello hace posible, precisó Rodrigo Galicia, el bloqueo de canales de alta conductividad dentro del yacimiento petrolero.

Detallaron que el gel entra en el yacimiento a una zona más profunda donde gracias al hinchamiento retardado es posible impedir el paso del agua, la cual normalmente dificulta la producción en los pozos; esto se traduciría en mayor producción del hidrocarburo y menor generación de agua en el proceso.

Estructura del gel.Foto EE: UNAM / Especial

Luis Cervantes, otro de los integrantes, recordó que en México la mayor parte de los yacimientos petroleros son “maduros”; es decir, están en una etapa avanzada de explotación, lo que normalmente requiere la inyección masiva de agua para mantener la extracción y, en consecuencia, aumento indeseable de la cantidad del vital líquido, por lo que son necesarias este tipo de tecnologías.

La que creamos está dedicada a este tipo de depósito de los que hay muchos en el mundo, y en México son la mayoría; se ofrece una alternativa que además está adaptada a las condiciones de alta temperatura, dureza y salinidad de los campos en nuestro país, destacó Simón López.

Soluciones desde la academia

A decir de Gricelda Martínez, es una estrategia tecnológica importante que posiciona a la USIP en un punto relevante dentro de la industria petrolera a nivel nacional e internacional, ya que busca resolver una problemática común en campos maduros: utilizar demasiada agua y obtener poco hidrocarburo; esto se revertiría con el nanocompuesto en forma de gel.

Para Luis Enrique Díaz esta propuesta complementa el trabajo realizado en la USIP para atender de manera integral los procesos de recuperación avanzada de hidrocarburos.

“La patente es resultado del trabajo de un grupo multidisciplinario, tal como lo demandan los retos que plantea la industria, y nos llena de satisfacción generar soluciones desde la academia”, destacó Óscar González.

En tanto, Fernando Barragán dijo que se logró gracias a que en la FQ existe un ecosistema favorable para la investigación; es decir, un espacio para el pensamiento crítico centrado en la generación de conocimiento y en la solución de problemas relevantes en sectores estratégicos para la nación.

Integrantes de la USIP.Foto EE: UNAM / Especial

El equipo estuvo integrado por José Fernando Barragán Aroche, Simón López Ramírez, Luis Antonio Cervantes Montejano, Óscar González Antonio, Luis Rubén Cruces Lira, Elba Xochitiotzi Flores, Fernando Silverio Santos, Víctor Matías Pérez, Luis Enrique Díaz Paulino, Rodrigo Galicia Pérez, María Gricelda Martínez Hidalgo y Carlos Alberto Jiménez García.

(Con información de la UNAM)