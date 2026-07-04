México vs. Inglaterra: recomendaciones si vas a ver el partido y los festejos en Paseo de la Reforma

La Ciudad de México reforzará este domingo el operativo de seguridad para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, con un despliegue de más de 17,000 policías y nuevas restricciones en Paseo de la Reforma, donde se espera la asistencia de más de un millón de aficionados.

Las autoridades capitalinas endurecieron las medidas después de que los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador reunieran a alrededor de un millón de personas y dejaran un saldo de cuatro fallecidos, tres por asfixia tras una estampida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a disfrutar del encuentro con responsabilidad y seguir indicaciones de Protección Civil para evitar nuevos incidentes.

Operativo especial para el México vs. Inglaterra

El encuentro se disputará este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México (Azteca), donde se desplegarán 7,500 policías para resguardar el inmueble y sus alrededores.

Los elementos implementarán el operativo de "Última Milla", con cierres parciales y totales a la circulación, filtros de acceso para impedir objetos prohibidos y acciones de orientación para los asistentes.

En paralelo, el Gobierno capitalino reforzará la vigilancia en el Zócalo, donde se instalará un Fan Fest con 3,300 elementos de seguridad. Si la Plaza de la Constitución alcanza su capacidad máxima, los asistentes serán dirigidos hacia las 12 pantallas colocadas en calles aledañas.

¿Qué pasará en Paseo de la Reforma?

El mayor dispositivo estará concentrado en Paseo de la Reforma, donde habrá más de 6,000 policías distribuidos desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

La zona de mayor concentración será el Ángel de la Independencia, donde únicamente se permitirá ingreso de hasta 25,000 personas. Una vez alcanzado ese límite, las autoridades impedirán el acceso y canalizarán a los aficionados hacia otras glorietas y pantallas instaladas a lo largo de Reforma.

En total habrá 62 pantallas gigantes distribuidas sobre la avenida para reducir las concentraciones en un solo punto.

Además, se establecerán dos cinturones de seguridad:

Un perímetro principal entre Diana Cazadora y Ahuehuete.

Un segundo cinturón abarcará hasta Chapultepec e Insurgentes.

En esa zona habrá cero tolerancia para vendedores ambulantes, motocicletas de reparto y vehículos que obstaculicen el paso peatonal.

Habrá cierres en Metro, Metrobús y vialidades

Como parte del operativo también se aplicarán cierres estratégicos en estaciones de Metro y Metrobús cercanas al Ángel de la Independencia para controlar el flujo de personas.

Asimismo, algunas vialidades funcionarán únicamente para peatones, entre ellas:

Avenida Chapultepec, entre Insurgentes y Lieja.

Avenida Insurgentes, entre Glorieta e Reforma.

Las autoridades pidieron considerar estos cambios antes de trasladarse a la zona.

Recomendaciones para asistir a los festejos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para quienes acudirán a ver el partido o a celebrar una posible victoria de la Selección Mexicana:

Respetar los límites de aforo y acudir a otras pantallas cuando una zona esté llena.

Identificar rutas de acceso y salida antes de ingresar.

Establecer un punto de reunión con familiares o amigos.

Si se asiste con niños o adultos mayores, permanecer en los alrededores y evitar el centro de las aglomeraciones.

No subirse a árboles o monumentos o estructuras.

Evitar empujones y juegos como "quiere volar" o "nadaremos".

Mantenerse hidratado.

No ingresar con envases de vidrio.

Atender indicaciones del personal de emergencia y seguridad.

También se instalarán dos Puestos Médicos Avanzados, además del despliegue de ambulancias y paramédicos del ERUM, personal de la Cruz Roja, IMSS Bienestar y Pemex para atender cualquier emergencia.

Sheinbaum pide celebrar con responsabilidad

La presidenta, Claudia Sheinbaum llamó a evitar excesos si México consigue el pase a los cuartos de final.

La mandataria pidió moderar el consumo de alcohol, ya que, dijo, el abuso de bebidas alcohólicas suele estar relacionado con episodios de violencia durante las celebraciones.

Además, recomendó no acercarse a zonas donde ya exista una alta concentración de personas y optar por otros puntos de reunión disponibles a lo largo de Paseo de la Reforma.

Las autoridades insistieron en que el objetivo del operativo es permitir que la afición disfrute del último partido del Mundial 2026 que se disputará en territorio mexicano, pero recordaron que la seguridad dependerá de la colaboración de los asistentes.

"Ninguna victoria es más importante que la vida humana", reiteró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.