Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de octavos del sábado 4 de julio

En su día 24, la Copa del Mundo arranca la fase de octavos de final con los primeros dos encuentros.

Las selecciones de Canadá y Marruecos serán las encargadas de abrir esta nueva ronda de eliminatorias que se realizará del 4 al 7 de julio en las diversas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Te compartimos los detalles de los dos juegos que se disputarán este sábado 4 de julio:

Canadá vs. Marruecos

El primer juego de esta jornada será Canadá contra Marruecos, un duelo en el NRG Stadium de Houston programado para las 11:00 am (tiempo del centro de México) en el que los "Leones del Atlas" parten como favoritos ante unos "Canucks" que desean alargar su historia mundialista.

Marruecos quiere confirmarse por segundo Mundial como la mejor apuesta del fútbol africano para optar a un histórico título después de sus inesperadas semifinales hace cuatro años en Catar. De momento, repite entre las 16 mejores por tercera vez en su historia y ahora quiere estar entre las ocho candidatas finales, algo que sólo logró en 2022, aunque enfrente tendrá a una coanfitriona, en teoría inferior, pero con la ilusión por las nubes tras clasificarse por primera vez a los cruces y superar el primero.

Tanto el combinado norteafricano como el norteamericano se metieron en estos octavos con suspenso, mayor si cabe para el primero, que necesitó de otra memorable actuación de su guardameta Yassine Bono en una tanda de penaltis para tumbar a los Países Bajos que tuvo el billete en su mano hasta el minuto 91. Y en esa franja de tiempo, cuando se atisbaba una prórroga, Canadá selló su pase con un tanto de Stephen Eustáquio para dejar fuera a Sudáfrica y convertirse en el primer equipo en octavos.

El equipo que dirige Jesse March tenía muy buenas opciones en ese primer cruce, pero el nivel de su segundo rival africano es mucho mayor en todos los sentidos, aunque podría tener algo de ventaja porque los de Mohamed Ouahbi podrían acusar el esfuerzo de un partido de mayor exigencia y con el extra de minutaje, lo que puede compensar con un depósito de la confianza más a rebosar.

Posibles alineaciones de Canadá y Marruecos:

Canadá : Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba, Millar; David y Oluwaseyi.

: Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba, Millar; David y Oluwaseyi. Marruecos : Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y El Khannouss. Árbitro: Michael Oliver (ING).

: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y El Khannouss. Árbitro: Michael Oliver (ING). Estadio: NRG Stadium de Houston.

Fecha y hora: Sábado 4 de julio a las 11:00 am (tiempo del centro de México.

¿Dónde se podrá ver el juego Canadá vs. Marruecos?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Paraguay vs. Francia

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentan este sábado a las 3:00 pm (tiempo del centro de México) en un duelo al que llega como claro favorito un combinado galo que va de goleada en goleada que ya es uno de los máximos aspirantes al título, frente a la gran sorpresa paraguaya, que lucha por el billete a cuartos tras eliminar a Alemania.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) acogerá el encuentro entre "David y Goliat". Por un lado, una Francia con confianza e impulsada por los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el director ofensivo Michael Olise; y en el otro, una Paraguay que irrumpió en las eliminatorias del Mundial desafiando la lógica y con épica al eliminar en los penaltis a la campeona en 2014.

La presencia del combinado francés en octavos es sinónimo de victoria, porque ha ganado sus últimos siete partidos mundialistas en esta fase. De hecho, solo ha perdido 2 de sus últimos 23 encuentros en un Mundial, con 18 victorias y 3empates. Y quiere seguir el camino hacia su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo, algo que solo han logrado antes Alemania Federal y Brasil.

Posibles alineaciones de Paraguay y Francia

Paraguay : Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale, Alonso; Diego Gómez, Cubas, Galarza; Almirón, Ávalos y Enciso.

: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale, Alonso; Diego Gómez, Cubas, Galarza; Almirón, Ávalos y Enciso. Francia : Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé. /Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB).

: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé. /Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB). Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

Fecha y hora: Sábado 4 de julio a las 11:00 am (tiempo del centro de México.

¿Dónde se podrá ver el partido Paraguay vs. Francia?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Mundial 2026: Calendario completo de octavos de final.Gráfico: El Economista

(Con información de Europa Press.)