Ricardo Monreal se dice "realista" de que la reforma electoral de Sheinbaum no pasará

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, auguró que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no será aprobada, pues reconoció que no cuenta con los votos necesarios para lograr la mayoría calificada.

Desde el Congreso de Puebla, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dijo que luego de estar atento de las posiciones de sus aliados, el PT y PVEM, así como de los partidos de oposición, es “realista” sobre el hecho de que esta reforma sólo cuenta con los 253 votos de Morena.

“Hasta este momento, sólo esos votos son seguros porque hemos escuchado las expresiones del Partido Verde Ecologista de México y la posición política del Partido del Trabajo. Al buen entendedor, pocas palabras, ellos han dicho que no la acompañarán y tampoco la oposición, que son nuestros adversarios reales, PAN, PRI y MC, tampoco la acompañarán.

“Entonces, quiere decir que, aunque tengamos mayoría simple en Morena en el Congreso, nos faltaría la mayoría calificada que son dos terceras partes”, reconoció.

Incluso, el líder morenista calculó que en el escenario de que el día de la votación, el pleno se encuentre completo, necesitarán, al menos, 70 votos para que esta reforma pase.

“Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 330 votos, si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuando menos. No los tenemos y no soy mago ni alquimista, ni pretendo serlo. Soy un hombre realista”, enfatizó.

Es así que no descartó que la mandataria mexicana ponga en marcha un “Plan B”, el cual, aseguró desconocer.

“Sí, por eso la presidenta, pensando en este escenario, en esta hipótesis que puede ser susceptible de realización, ella habla de un plan B, no lo conozco. Me imagino por dónde va, porque he estado muy pendiente de las mesas de trabajo de la reforma electoral que ha llevado a cabo la Comisión Presidencial, me imagino por dónde va, pero no quisiera adelantarme”, agregó.