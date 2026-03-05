Peso se deprecia más de 1% por aversión al riesgo

La moneda mexicana se depreció el jueves frente al dólar, en un mercado que reactivó el nerviosismo por el conflicto en Oriente Medio.

El tipo de cambio cerró en 17.7900 unidades por dólar, que frente a los 17.5592 unidades del miércoles, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), significó una pérdida de 23.08 centavos o de 1.31 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, dijo que la depreciación del peso este jueves se debió principalmente a que persiste la aversión al riesgo ante la guerra en Irán, pues no hay señales de que el conflicto abierto con Estados Unidos e Israel pueda terminar pronto.

Ello implica “que es probable que continúen los ataques, amenazando el cruce de energéticos y mercancías a través del estrecho de Ormuz y la integridad de la infraestructura energética en la región de Oriente Medio. Las presiones al alza sobre los precios de energéticos son un riesgo para la inflación global, lo que reduce la probabilidad de recortes adicionales de la tasa de interés de los principales bancos centrales e inclusive podría obligar a incrementos de tasas de interés”, explicó.

De acuerdo con medios, la administración de Estados Unidos se puso en contacto con la minoría de kurdos en Irán e Irak, ofreciendo protección aérea y dando respaldo para que tomen control de regiones al occidente de Irán.

“No hay claridad sobre la posición que tomarán los líderes kurdos respecto a su relación con Estados Unidos, pero se envía la señal de que la administración de Trump pretende derrocar al régimen actual más que buscar un cambio de líderes, lo cual puede implicar una guerra civil prolongada, amenazando la industria energética regional por más tiempo. Donald Trump dijo que él debería tener un rol en la elección del nuevo líder de Irán, agregando que la opción de Mojtaba Khamenei, hijo del último Ayatolá, era ‘inaceptable’”, comentó la especialista de Banco Base.

En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas apreciadas el jueves frente al dólar, fueron la rupia india con 0.60%, la rupia de Indonesia con 0.01% y el dólar taiwanés con 0.01 por ciento.

Por otra parte, las monedas más depreciadas el jueves, fueron el peso chileno con 1.81%, el rand sudafricano con 1.81%, el won surcoreano con 1.32% y el peso mexicano con 1.31 por ciento.

Pesimismo

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, dijo que la sesión del jueves “dejó al peso mexicano en una posición de alta fragilidad, cerrando en 17.79 unidades por dólar, lo que representa una depreciación aproximada de 1.31 por ciento”.

En este sentido, explicó que “el mercado local se ha visto sacudido por un contexto negativo generalizado que también hundió al índice bursátil, reflejando que los inversionistas están priorizando la liquidez en dólares frente a la incertidumbre global y las presiones inflacionarias”.

El experto agregó que “la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Carlos Slim y otros empresarios para dar seguimiento al portafolio de inversiones por 277,000 millones de dólares busca inyectar confianza; sin embargo, las dudas sobre el crecimiento real y el futuro del T-MEC bajo las advertencias de la administración Trump mantienen cierto riesgo elevado sobre los activos nacionales”.

Para este viernes y en los siguientes días, “espero que el mercado entre en muy alta volatilidad por dos frentes críticos. Primero, el reporte de las Nóminas No Agrícolas (NFP) en Estados Unidos, donde se espera una creación de entre 60 y 70,000 empleos y una tasa de desempleo de 4.3 por ciento. Un dato que supere estas expectativas fortalecería al dólar al sugerir que la Fed no tiene prisa por recortar tasas, o que podría empujar al peso a romper la resistencia de los 17.80 y buscar con facilidad los 18”.

El conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Irán mantienen el índice de miedo en niveles altos (39/100), lo que fomenta el cierre paulatino de posiciones en monedas emergentes de alta liquidez como el peso, destacó.

Felipe Mendoza comentó que también datos internos como la venta de autos, la inversión fija bruta, entre otros, afectó a la moneda.