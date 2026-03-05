GP de Australia: Bottas y Checo de vuelta a la parrilla por Cadillac

Nueva era de la Formula 1. Las regulaciones, la parrilla y las expectativas se leen con otros lentes. Uno de los premios al final de la temporada será quién entendió mejor las reglas.

En la pista reaparecen dos pilotos sabios por su recorrido. Valtteri Bottas y Checo Pérez tienen la tarea de marcar margen de referencia ante McLaren y Red Bull Racing, principalmente.

El mexicano es presentado en la Formula 1 con nueva definición: “es el luchador con un toque delicado, originario de la tierra de la Lucha Libre”, apunta la página en el perfil de Checo.

Y continúa: “La reputación de Pérez en la F1 se ha forjado con enfoques opuestos en los Grandes Premios. Por un lado, es un combatiente contundente que se abre paso entre los pilotos y se mete en los puntos. Es un piloto fluido, un maestro en la gestión de neumáticos para obtener un rendimiento extra y obtener ventaja en la estrategia. Favorito en la parrilla tras su paso por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, Pérez es respetado como piloto analítico y compañero de equipo”.

Checo regresa tras un año sabático que cambió el panorama incluso de los patrocinios mexicanos en la F1, pero aún sin estar corriendo en el 2025, siguió vigente mediáticamente. Checo es icono del automovilismo mexicano. Ha acumulado más puntos que cualquier otro piloto tricolor en la historia de la F1. En Sakhir 2020, también igualó a Pedro Rodríguez al cruzar la meta primero, una actuación que le permitió un puesto en Red Bull, aspirante al título, donde apoyó las campañas de Max Verstappen, que le valieron el título, además de sumar cinco victorias más a su palmarés.

Ahora, viste los colores de Cadillac y tras vivir a la sombra de Verstappen es su oportunidad de brillar.

"Será un desafío enorme para nuestro equipo", dijo previo a la apertura de la temporada en Melbourne.

Su compañero Bottas habla de confianza en su experiencia. El finlandés perdió su puesto en la parrilla con Kick Sauber a finales de 2024, regresó a Mercedes, equipo para el que compitió entre 2017 y 2021, como piloto reserva, manteniendo su presencia en el paddock con el objetivo de regresar a tiempo completo a la categoría. Lo logró. A sus 36 años es parte de la alineación de Cadillac.

“Me hicieron muchas pruebas, más de las que se hacen normalmente antes de la temporada, y creo que me ayudaron a mantener la sensación. Algunas cosas son diferentes. Después de un año sin entrenar, no está tan mal. Ahora tengo una perspectiva diferente".

Tras un emocionante final de la temporada 2025, en el que la lucha por el Campeonato de Pilotos a tres bandas se definió en el último momento, con Lando Norris alzándose victorioso. A partir del GP de Australia, el orden jerárquico es incierto. El piloto británico ha expresado su confianza para defender los Campeonatos de Pilotos y Equipos que consiguieron la temporada pasada. En Australia comenzó su lucha por el título en 2025, superando a Verstappen en la victoria y allanando el camino para una batalla que duró toda la temporada.

“Sabemos que en años anteriores, especialmente hace dos o tres, hemos logrado mejorar la situación en una temporada donde todo gira en torno al desarrollo, las mejoras, el aprendizaje del coche y la eficiencia. Ha sido una de nuestras mayores fortalezas. Nos lo tomaremos con calma, independientemente de dónde terminemos aquí, en China o en las primeras carreras de la temporada. Confiamos en que, a lo largo del año, podremos volver a donde realmente queremos estar”.

Datos clave del GP de Australia

Longitud del circuito: 5,278 km

Número de curvas: 14

Número de vueltas: 58

Distancia de la carrera: 306,124 km

Récord de vuelta: 1 m 19,813 s

Charles Leclerc (2024)

En 2026 se cumplen 30 años del primer GP en Melbourne.

Las tres últimas pole positions aquí las ha conseguido el piloto que ganó el Campeonato Mundial

Desde 2018 hay un ganador diferente cada año en Melbourne; el último que repitió fue Sebastian Vettel en 2017 y 2018.

Michael Schumacher ha ganado la mayor cantidad de Grandes Premios en Melbourne, con cuatro victorias.

Ferrari ha ganado la mayor cantidad de GP's en Melbourne, con 10 victorias.

Primer Gran Premio: 1996 (en Adelaida 1985)

Récord de vuelta: 1 m 19,813 s, Charles Leclerc, Ferrari, 2024

Más pole positions: Lewis Hamilton (8)

Más victorias: Michael Schumacher (4)

Últimos cinco ganadores de la pole de Australia:

2025 – Lando Norris (McLaren)

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Últimos cinco ganadores del GP de Australia: