Diputados reciben la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum

La Cámara de Diputados recibió este miércoles la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El documento enviado al Congreso de la Unión reforma 11 artículos constitucionales en materia electoral.

Tras su recepción, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, dijo que México merece reglas electorales sólidas, construidas por consenso entre las fuerzas políticas y con rigor técnico.

La legisladora reiteró a través de un videomensaje que la discusión de esta iniciativa estará abierta a la ciudanía.

¿Qué sigue?

La diputada panista detalló que el proceso legislativo de dicha iniciativa comenzará turnando el documento a comisiones donde será analizado y se escucharán las fuerzas políticas y se discutirán posibles modificaciones antes de que sea remitido al Pleno.

Diputados de Morena reiteran apoyo a la reforma electoral

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que dicho partido va a mantener su apoyo a la reforma electoral planteada por Sheinbaum.

Al término de la presentación, en San Lázaro, de su libro “Morena. Historia y perspectivas”, el también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que están garantizados los votos de las y los 253 diputados de la bancada, porque fue un acuerdo unánime.

Durante su conferencia matutina de este 4 de marzo, Sheinbaum Pardo aseguró que en caso de que la reforma electoral que presentó no sea aprobada por el Congreso, cuenta con un "plan B", sin embargo evitó adelantar en qué consistiría.