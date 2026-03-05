Lanzan iniciativa para abrir accesos gratuitos a playas en México

Tulum, Quintana Roo. Aunque las playas en México son bienes nacionales y su acceso debe ser libre y gratuito, en algunas zonas del país apenas existe un acceso público por cada 100 kilómetros de costa.

Esto ocurre porque muchos accesos están dentro de los hoteles o los clubes de playa, lo que limita el ingreso tanto de visitantes como de pobladores locales.

Ante esta problemática nacional, nació la iniciativa “Acceso Playa Tecate”, que busca habilitar accesos libres, gratuitos y sin restricciones para que ningún mexicano o turista quede fuera de las playas del país.

“Nos parece sumamente relevante no solamente visibilizar esta problemática, sino proponer una alternativa o una solución… Finalmente el número que vimos nos impactó”, comentó Nicolás Álvarez, senior brand manager de la marca de cerveza propiedad de Heineken México.

En entrevista, tras el lanzamiento oficial de la iniciativa, explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse el verano pasado y se concretó en diciembre, gracias a la colaboración con centros de consumo y autoridades locales.

Por ahora, se han habilitado dos accesos públicos, uno en Coco Unlimited y otro en Villa Las Estrellas, en Tulum.

Para 2026 se prevé abrir al menos tres espacios de acceso libre a playas de Quintana Roo.

La iniciativa tiene una visión de largo plazo, siguió comentando Nicolás Álvarez, toda vez que se contempla implementar la iniciativa en otros destinos de playa del país.

Álvarez explicó que el modelo no implica grandes inversiones, ya que se trabaja con espacios que ya existen dentro de centros de consumo.

“Los lugares ya existen porque estamos agarrando espacios y centros de consumo que ya existen. Lo que estamos haciendo es proponer un intercambio y una alternativa: ‘yo necesito que abramos este espacio para que todos los mexicanos puedan pasar y, a cambio de eso, nosotros vamos a generar comunicación, vamos a llevar gente a esos lugares’”, detalló el senior brand manager de Tecate.

Añadió que el objetivo también es que más establecimientos se sumen al proyecto.

El directivo explicó que Tulum fue elegido como punto de partida debido a la relevancia turística del destino y a la visibilidad del problema en la zona.

“Hemos elegido este espacio por muchísimas razones. Es una de las playas más icónicas, valiosas y reconocidas no solamente en esta región, sino en todo México y en todo el mundo, incluso a nivel internacional”, precisó.

Sin embargo, aclaró que el crecimiento de la iniciativa se dará de manera gradual porque lo importante es que sea sostenible para que los accesos se mantengan abiertos en el tiempo.

“Nuestra primera meta es que esto sea sostenible en el tiempo. Más que haber puesto un número o abrir 10, 50 o 100 accesos, lo que queremos es llevar esto a muchos más lugares de México”, dijo el entrevistado.

Destacó que este modelo busca generar beneficios para todas las partes.

Asimismo, subrayó que la iniciativa responde a una necesidad real de las personas.

“No es algo que estamos haciendo porque se nos ocurrió o porque había un trending topic y nos subimos. Lo hacemos porque responde a una necesidad fundamental que la gente tiene, que es la de disfrutar y pasar un buen tiempo con sus amigos”, añadió Nicolás Álvarez.

En el mismo sentido, Fabián Ruiz, director comercial del Sureste en Heineken México, destacó que tanto la industria privada como la sociedad, los centros de consumo y el gobierno deben seguir trabajando en conjunto para garantizar más espacios ordenados, accesibles y responsables.

“Ninguna empresa ni organización puede y debe avanzar sola”, consideró. “Es fundamental escuchar a las comunidades y sumar aliados locales.

En el mismo evento, Carla Andrade, directora de Turismo de Tulum, en representante del presidente municipal Diego Castañeda, celebró la colaboración entre sector público y privado para impulsar este tipo de iniciativas.

Destacó que proyectos como este ayudan a recordar que las playas son patrimonio de todos los mexicanos y que su disfrute debe ser accesible tanto para habitantes locales como para visitantes.

Además, confió en que el proyecto continúe creciendo con el apoyo del sector turístico.

“Estamos seguros de que este es uno de los primeros accesos que vamos a tener. Estamos seguros de que vendrán muchos más”, manifestó durante el evento de lanzamiento de la iniciativa.