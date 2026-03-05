El dólar avanza mientras conflicto en Oriente Medio continúa

El dólar recuperó terreno el jueves, pues la escalada del conflicto en Oriente Medio mantuvo a inversionistas nerviosos e impulsó la demanda de activos refugio.

El índice dólar, que mide a la divisa norteamericana frente a una canasta de seis monedas principales subió 0.27% a 99.04 puntos.

El euro se depreció 0.4% a 1.1580 unidades, mientras que la libra esterlina perdió 0.3% a 1.3326 unidades.

Las esperanzas de una desescalada dieron paso a un nuevo brote de incertidumbre, con Irán advirtiendo que Washington “lamentaría profundamente” el hundimiento de un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka.

El dólar se apreció 0.5 % frente al yen japones, a 157.78 unidades, en tanto que frente al yuan de China registró un avance de 0.2 a 6.9058 unidades.

La desdolarización fue un tema central el año pasado, y quizás incluso parte del anterior. Todos miraban hacia otro lado. La gente se pregunta: ¿es el dólar realmente una reserva de valor?, dijo Elisabeth Colleran, codirectora del equipo de Deuda de Mercados Emergentes de Loomis Sayles.

“Esta semana, cuando la volatilidad y el riesgo aumentan, el dólar se recupera, y todas las divisas, incluido el euro, se ven presionadas a la baja”, señaló.

El dólar ha subido 1.5 % esta semana, camino de su mejor ganancia semanal desde noviembre de 2024. Es uno de los pocos ganadores en sesiones que se han visto envueltas en alta volatilidad que han arrastrado a la baja las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso los metales preciosos considerados activos refugio.

Jayati Bharadwaj, directora de Estrategia Cambiaria de TD Securities, señaló en una nota que “el alza del dólar debería persistir solo mientras las primas de riesgo del petróleo se mantengan elevadas, lo que podría reflejar la acción del precio observada en junio de 2025 hasta que se produzca un cambio de régimen en Irán con el respaldo de Estados Unidos". (Con información de Reuters)