Venus Williams extiende sequía en Indian Wells

El prestigioso Abierto de Indian Wells extendió la sequía de triunfo de Venus Williams en el inicio de actividades de la edición 2026.

La estadounidense, siete veces campeona de Grand Slams, fue superada en tres sets (3-6, 7-6, 1-6) por la francesa Diane Parry en primera ronda y con esto son ya más de siete meses desde que consiguió su última victoria en singles en el WTA Tour.

Williams no gana desde el 22 de julio de 2025. Lo hizo en dos sets (6-3, 6-4) ante su compatriota Peyton Stearns en primera ronda del WTA 500 de Washington, aunque fue eliminada un partido después por la polaca Magdalena Frech.

Desde entonces acumula ocho derrotas en singles: después de la caída ante Frech en Washington, cayó frente a Jéssica Bouzas en Cincinnati, Karolina Muchova en el US Open y ya en 2026 ante Magda Linette en Auckland, Tatjana Maria en Hobart, Olga Danilovic en el Australian Open, Ajla Tomljanovic en Austin y Diane Parry en Indian Wells.

Venus Williams llegó a ser líder del ranking mundial y conquistó 49 títulos en singles, siendo los más destacados siete en Grand Slams (cinco en Wimbledon y dos en US Open) y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Sídney 2000.

Este 17 de junio cumplirá 46 años y no ha especificado una fecha de retiro. Actualmente tiene el ranking 554 de singles en WTA y participa en torneos gracias a wildcards.

A pesar de poseer nueve títulos de nivel WTA 1000, nunca ha sido campeona en Indian Wells. Su hermana Serena sí lo consiguió en 1999 y 2001.

De hecho, esta fue apenas la segunda participación de Venus en Indian Wells en los últimos seis años; la otra, en 2024, también se acabo temprano tras perder en primera ronda ante la japonesa Nao Hibino en tres sets (6-2, 3-6, 0-6).

Para llegar a la última victoria de Venus Williams en singles en Indian Wells hay que retroceder a la edición 2019, donde avanzó hasta cuartos de final tras derrotar a Andrea Petkovic, Petra Kvitova, Christina McHale y Mona Barthel. Fue eliminada por Angelique Kerber.

Por otra parte, el más reciente triunfo de Venus en un evento WTA 1000 fue en agosto de 2023, venciendo en primera ronda del Abierto de Cincinnati a la rusa Veronika Kudermetova, aunque después fue eliminada por la china Zheng Qinwen.

Pero las marcas siguen apareciendo en su trayectoria. De acuerdo con datos de WTA, esta fue la aparición 110 de Venus Williams en el cuadro principal (main draw) de singles de un torneo categoría 1000, con lo que empató a Francesca Schiavone en el sexto lugar histórico.

Además, se confirmó como la segunda jugadora de mayor edad en jugar en un WTA 1000, únicamente después de Martina Navratilova, quien lo hizo en Charleston 2004 con 47 años.

Indian Wells continuará su camino hasta el 15 de marzo con la bielorrusa Aryna Sabalenka como la mejor sembrada (líder del ranking mundial) y la rusa Mirra Andreeva como campeona defensora.

Sin embargo, hay otras jugadoras que llaman la atención dentro del top 10 de rankeadas, como Iga Swiatek, Elena Rybakina y Coco Gauff.

Diane Perry, la victimaria de Venus Williams, enfrentará a la experimentada Madison Keys en segunda ronda. Se encuentran en el cuadrante 6, en el que la favorita es Elena Rybakina por ser la tercera mejor rankeada del mundo.