El oro borró ganancias en la jornada ante fortaleza del dólar

Los precios del oro revirtieron su rumbo el jueves, borrando ganancias anteriores debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un dólar más firme presionaron los precios y aumentaron las preocupaciones de que el creciente conflicto en Oriente Medio podría impulsar la inflación.

El oro al contado cayó 1.17%, a 5,081.11 dólares por onza, tras haber subido hasta 5,194.59 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cayeron 1.1%, en 5,078.70 dólares.

“El mercado está atento a precios más altos del petróleo y al potencial de inflación, mientras que los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro no suelen ser buenos para el oro”, dijo Bart Melek, director global de Estrategia de Materias Primas en TD Securities.

La escalada ha mantenido elevada la preocupación por el suministro energético, impulsando los precios del petróleo, alimentando la preocupación por la inflación y atenuando las perspectivas de recortes en las tasas de interés.

El oro suele considerarse una protección contra la inflación a largo plazo, pero tiende a rendir mejor cuando las tasas de interés caen.

El oro aún tiene fundamentos favorables, dijo Melek, ya que “en algún momento comenzaremos a ver evidencia de un déficit significativamente mayor en Estados Unidos… y una enorme cantidad de incertidumbre”.

La plata al contado cayó 1.53%, hasta los 82.26 dólares por onza. El platino bajó 1.62%, hasta los 2,121 dólares, mientras que el paladio perdió 2.9%, hasta los 1,636 dólares.

Aluminio baja por fortaleza del dólar

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 1.61%, a 3,279.95 dólares la tonelada, después de haber subido antes hasta 1.7 por ciento.

El metal, muy utilizado en el embalaje y el transporte, alcanzó el miércoles su nivel más alto en casi cuatro años, ya que las declaraciones de fuerza mayor de las fundiciones de Oriente Medio Qatalum y Aluminium Bahrain aumentaron los temores sobre el suministro. La región del golfo Pérsico suministró el 8% del aluminio mundial el año pasado.

Los analistas de Citi elevaron su objetivo de precio del aluminio en la LME de 3,400 a 3,600 dólares y creen que los precios podrían subir hasta los 4,000 dólares en un escenario alcista.

El cobre cayó 0.98% a 12,929 dólares por tonelada, ya que las existencias alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2024. El zinc perdió 2.55% a 3,236.60 dólares; el plomo cayó 0.94% a 1,942.48 dólares; el níquel bajó 2.42% y el estaño cayó 9.28 por ciento.

La fortaleza del dólar, que hace que las materias primas denominadas en el billete verde sean menos asequibles para los compradores que utilizan otras divisas, también pesó.