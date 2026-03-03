Dejan fuera homologar fechas de revocación y comicios judiciales

Después de la reunión de anoche con la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal adelantó que la reforma electoral no incluirá la inmunidad procesal de funcionarios, así como la homologación de fechas de la Revocación de Mandato y la elección judicial con los comicios del 2027.

“Tres temas van a estar fuera que pueden ser motivo de una reforma más adelante; el desafuero o fuero constitucional, inmunidad procesal, técnicamente hablando; el tema de la Revocación de Mandato, que hay propuestas de cambiarlo a la elección del 27, en el lugar del 28 y la elección del Poder Judicial; la mitad de jueces y magistrados que podría también trasladarse al 28; son propuestas no iniciativas, pero que serán motivo de iniciativas probablemente en los próximos días”, indicó.

Cuestionado sobre si Morena será el que proponga los cambios Monreal dijo que es algo que todavía se definirá.

Por otra parte indicó que el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), que inicialmente la presidenta había perfilado su eliminación, se mantendría finalmente.

“La presidenta decía una cosa muy importante ayer (lunes) que ella nunca planteó la supresión del PREP, que ella lo que planteaba siempre fue que los cómputos iniciaran el mismo día de la elección cuando llegaran las casillas, pero nunca se planteó por parte de ella la eliminación del PREP, lo más probable es que se mantenga el PREP”, dijo.

Posturas de PT y Verde

Sin un documento oficial, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró que su bancada no avalará ningún retroceso democrático que contenga la reforma electoral, al tiempo que advirtió que se corre el riesgo de regresar a un partido único.

Desde la Cámara de Diputados, el líder del PT afirmó que aunque todavía no ha sido presentada de manera oficial la iniciativa, su partido no tiene coincidencia en algunas cosas que se ha anunciado traerá la Reforma Electoral.

“No es una cosa menor (…) Sí viene lo que se ha platicado, lo que se ha expuesto en la ruta de que cambia el formato del acceso a los diputados de representación proporcional, pues no hay duda de que cambia el sistema, porque ahí se vuelven innecesarios los partidos políticos”, expresó.

Aseguró que su desacuerdo no es por el tema de las listas de plurinominales ni del recorte de sus recursos, sino “de cuidar la democracia” y por el riesgo de “irnos a un tema de partido de Estado. No queremos correr ese riesgo”.

El petista también llamó a priorizar la unidad de la 4T, aunque reconoció que la reforma electoral puede traer diferencias “que nos termine, digamos, rompiendo la ruta de 27 y la ruta de 30”.

Por su parte, el coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente Salas, reiteró que su partido sigue en la misma sintonía de no emitir posicionamiento hasta conocer la reforma.

En tanto, luego de que la dirigencia nacional del PVEM aclaró que las declaraciones que han hecho sus legisladores federales sobre la reforma electoral son a título personal, no del partido, Manuel Velasco, coordinador de los senadores pevemistas, dijo que, en efecto, fue una “opinión personal” haber comentado que su partido respalda 95% del contenido de la reforma electoral presidencial.

Mientras que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anticipó que aunque los diputados federales y senadores del Verde votaran en contra de la reforma electoral presidencial la alianza político electoral con Morena se mantendrá.

“No vamos a adelantar vísperas, pero la alianza y la coalición se mantiene”, dijo.

Ayer, en su conferencia, Sheinbaum Pardo explicó que el envío de la iniciativa se pospuso debido a que el proyecto incluía modificaciones a artículos adicionales que no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral.

“Se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral. Les comenté que no era necesario”. (Con información de Redacción)