Embajada de México en Belice aclara salida de Martha Zamarripa; nueva embajadora llegará en marzo

La Embajada de México en Belice informó que la diplomática Martha Zamarripa Rivas concluyó su gestión al frente de esa representación el pasado 28 de febrero, fecha en la que dejó oficialmente la sede diplomática.

Tras versiones publicadas en algunos medios digitales que aseguraban que Zamarripa se atrincheró en las instalaciones de la sede, la representación mexicana aclaró en una nota informativa que actualmente Zamarripa Rivas se encuentra en Belice realizando los trámites relacionados con su menaje de casa y que tiene previsto salir del país al término de esta semana.

La representación diplomática también precisó que la embajadora designada para encabezar la misión diplomática, Ana Luisa Vallejo Barba, miembro del Servicio Exterior Mexicano, tomará posesión de su cargo durante la segunda quincena de marzo, conforme a la normativa vigente.

Mientras se concreta su llegada, el ministro Vladimir Hernández Lara fungirá como encargado de Negocios ad interim ante el gobierno de Belice.

Asimismo, la representación diplomática explicó que, de acuerdo con los lineamientos de la Administración Pública Federal, los funcionarios que concluyen su encargo cuentan con un plazo de 15 días hábiles para elaborar y entregar el acta de Entrega-Recepción Institucional, procedimiento establecido en el artículo 18 de los lineamientos generales en materia de rendición de cuentas.

La embajada señaló que este proceso forma parte de los procedimientos administrativos habituales tras el término de una misión diplomática.