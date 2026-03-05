KIA escala al cuarto sitio del ranking de marcas con más ventas

Durante febrero del 2026, Kia México destacó que logró una sólida tendencia de crecimiento en nuestro país al cerrar el segundo mes del año con 9,202 unidades vendidas, resultado representa un crecimiento del 3.3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Dicho dato ubica a la firma coreana en cuarto lugar del ranking de ventas en el mercado mexicano con un 7.8% de participación en febrero, superando a Toyota que pasó al quinto sitio de la lista del Top Ten de marcas con mayores ventas.

El subcompacto KIA K3 se mantiene como el modelo más vendido, por sus cualidades líderes que lo han convertido en un consentido entre los consumidores mexicanos como: calidad, diseño, seguridad y espacio interior.

El K3 es hecho en México en la planta de Pesquería Nuevo León de KIA, y a un año de su introducción al mercado interno logró colarse como el segundo subcompacto preferido de los consumidores mexicanos.

Le siguen la SUV B Seltos y K4 que completó el top 3 de ventas para Kia durante el pasado mes de febrero.

Horacio Chávez, managing director de Kia México, dijo que los resultados de febrero son muestra de una estrategia que está enfocada en las necesidades de los consumidores mexicanos.

“Nuestros productos hechos en México, respaldados por la máxima calidad cada vez se afianzan más en sus respectivas categorías y al mismo tiempo, la movilidad electrificada toma más fuerza dentro de nuestro volumen de ventas. Seguiremos con un enfoque centrado en nuestros clientes para de esta forma, posicionarnos como la mejor opción del mercado”, declaró.

Kia México acumula 10 meses consecutivos alcanzando cifras récord de ventas. Adicionalmente, con este resultado el acumulado de ventas en 2026 es de 18,234 unidades, un crecimiento de 4.2% en comparación con el primer bimestre del año anterior, refirió la marca coreana.

Destaca el buen resultado de Sportage híbrida (lanzada el año pasado) que en el acumulado del año ya representa el 46% de las ventas del modelo.