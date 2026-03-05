PT reitera que votará en contra de la Reforma Electoral de Sheinbaum; "no hay forma de que pase"

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, dejó claro que su bancada no apoyará la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que acusó que busca regresar a un partido único.

Un día después de que la mandataria presentó su iniciativa en la materia, el líder petista confirmó la postura de su partido de no acompañar la reforma “por la ruta que rompe con el sistema político mexicano de la representación política”.

Y es que justificó el rechazó al señalar que la propuesta presidencial “lo que provoca es verdaderos problemas, no solo en el tema de que rompe con este sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas. Y, sobre todo, lo que hace es que vuelve como especie de ‘franquicias’ o innecesarios a los partidos políticos”.

Con una tendencia, dijo, “a consolidar toda la fuerza en un sólo partido político”.

Desde la Cámara de Diputados, y al ser cuestionado sobre las consecuencias que podría generar el no apoyar esta reforma, el líder del PT descartó que ello le afecte al partido, pues argumentó que son “de veras” de izquierda y 4T.

Incluso, desestimó las campañas y críticas que se han generado en contra en redes sociales. “He visto que traen una campaña un poco ruda con nosotros de que nos acusan de que somos traidores y, bueno, si ser consecuente es ser traidor pues ahí les valemos la que dicen, pero nosotros somos 4T, somos de izquierda, somos de a de veras, con firmeza”, enfatizó.

Además de afirmar que en todo caso están listos para enfrentar cualquier desacuerdo con Morena, aunque dijo confiar en que habrá madurez política, pese a considerar que quizás la presidenta Claudia Sheinbaum fue mal asesorada para presentar esta iniciativa.

“Nosotros vamos en sentido adverso a esa reforma…nosotros estamos firmes, quien vaya en esa dirección, vamos a coincidir. Quien no vaya, pues también, no pasa nada tampoco…. El tema es muy sencillo, aritméticamente, se necesitan 334. ¿De dónde los consigues en una lógica que estén los 500? No hay forma, aun fuera el PT-Morena completitos, no da o Morena-Verde, no da, nos necesitamos los tres. No hay forma”, enfatizó.