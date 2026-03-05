El crudo absorbe el impacto del conflicto

Con el incremento en el precio del petróleo este jueves en los mercados internacionales, desde el pasado viernes, el energético ha subido más de 24 por ciento.

El estadounidense West Texas Intermediate (WTI) pasó de 65.21 dólares el 26 de febrero, a 81.01 dólares el 5 de marzo. El barril del Brent del Mar del Norte el 26 de febrero valía 70.75 dólares y este jueves llegó a 85.41 dólares, todo por el escalamiento del conflicto

Los precios del petróleo subieron 5% el jueves, extendiendo una racha alcista debido a que la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán interrumpió los suministros y los envíos, llevando a algunos de los principales productores de Oriente Medio a reducir la producción.

El Brent subió 4.01 dólares, o 4.93%, a 85.41 dólares por barril, su quinta sesión al alza. El WTI subió 6.35 dólares, o 8.51%, a 81.01 dólares.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 75.24 dólares el barril, un incremento de 4.86 dólares o 6.71 por ciento. Desde el 26 de febrero el crudo mexicano ha ganado 21.9% o 13.5 dólares.

En los 5 días que los marcadores de crudo han avanzado, el WTI sube 24.23% o 15.80 dólares y es el que más avanza, y el Brent gana 20.72% o 14.66 dólares.

Los futuros del crudo estadounidense alcanzaron su nivel más alto desde julio de 2024 durante la sesión.

“No hay movimiento en el estrecho de Ormuz, por lo que los precios seguirán subiendo, y como los países tendrán que cerrar la producción, nos retrasaremos aún más porque no es posible reanudar la producción a plena capacidad; eso será un problema por un tiempo”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

Mientras tanto, Donald Trump le dijo a Axios el jueves que necesita involucrarse personalmente en la selección del próximo líder de Irán. “El hijo de Jamenei me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, dijo el presiente de Estados Unidos.

“Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, dijo.

Ataques con misiles impactaron el este de Teherán, informó la agencia de noticias iraní ISNA, y las sirenas sonaron en Dubai mientras la guerra continuaba extendiéndose por toda la región.

Los suministros de petróleo de Irak y Kuwait podrían comenzar a cerrarse en cuestión de días si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, lo que podría reducir 3.3 millones de barriles por día para el octavo día del conflicto, dijeron analistas de JPMorgan en una nota. Alrededor de una quinta parte del petróleo mundial fluye a través del Estrecho.

“Los precios serán muy sensibles al cierre del Estrecho, ya que la producción en las zonas de exportación se desacelerará y, si esto persiste hasta la próxima semana, la eventual reanudación de la producción y la reactivación del transporte marítimo una vez que se reabra el Estrecho también tomarán tiempo para volver a estar en línea”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de Operaciones de BOK Financial.

Irak, el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido su producción en casi 1.5 millones de bpd por falta de almacenamiento y de una ruta de exportación, dijeron funcionarios a Reuters.

Catar, el mayor productor de gas natural licuado del Golfo, declaró el miércoles fuerza mayor en las exportaciones de gas, y fuentes dijeron que el retorno a los volúmenes de producción normales podría tomar al menos un mes.

Ataques contra petroleros

Los ataques a petroleros continuaron el jueves en el Golfo, cuando el petrolero de crudo con bandera de Bahamas Sonangol Namibe informó que su casco sufrió una ruptura después de una explosión cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair.

Estos ataques, junto con las medidas chinas para reducir las exportaciones de combustible, impulsaron los precios al alza, afirmó el analista de UBS Giovanni Staunovo. El mercado de productos refinados también muestra señales de tensión debido a la falta de exportaciones a Oriente Medio, añadió.

Algunas refinerías de petróleo en Oriente Medio, China e India cerraron sus unidades de crudo debido al conflicto.

Como resultado de una perspectiva de menor oferta en los mercados de combustible, los futuros del diésel estadounidense subieron 10%, alcanzando poco más de 3.60 dólares por galón durante la sesión.

Alrededor de 300 petroleros permanecieron dentro del estrecho de Ormuz después de que el tráfico de buques dentro y fuera del punto de estrangulamiento casi se detuviera tras el estallido de la guerra, según los datos de seguimiento de barcos de Vortexa y Kpler que excluyen algunos de los petroleros más pequeños.

Irán lanzó una ola de misiles contra Israel el jueves, enviando a millones de residentes a refugios antiaéreos mientras el conflicto entraba en su sexto día, y apenas horas después de que los movimientos para detener los ataques estadounidenses fueran bloqueados en Washington. (Con información de Eduardo Huerta)