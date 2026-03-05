Wall Street baja, mientras se recrudece la guerra

Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el jueves, mientras que el conflicto en Oriente Medio entró en su sexto día, impulsando los precios del petróleo al alza y generando preocupación por la inflación y si la Reserva Federal recortará las tasas de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.61%, a 47,954.74 puntos, el S&P 500 perdió 0.57%, a 6,830.56 unidades y el Nasdaq Composite bajó 0.26%, a 22,748.99 enteros.

La expansión del conflicto a más países alimentó el temor a interrupciones en el estrecho de Ormuz, un punto crítico de tráfico energético, donde las amenazas de misiles y drones han reducido drásticamente el tráfico de petroleros. Esto elevó los precios del Brent del Mar del Norte y del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense.

A los operadores les preocupa que una interrupción prolongada pueda alimentar la inflación y ralentizar el crecimiento económico.

Tres de los 11 sectores que componen el S&P 500 subieron el jueves, liderado por el de energía que creció 0.59%, seguido por el de tecnología de la información y consumo discrecional. El sector de los bienes de consumo básico cayó 2.43% y fue el de peor comportamiento en el día.

Con la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán en pleno auge, Wall Street ha superado a sus homólogos europeos y asiáticos esta semana, impulsado principalmente por las acciones tecnológicas, que sufrieron la peor parte de la ola de ventas de febrero. El Nasdaq ha subido 0.36% desde el inicio del conflicto.

Cualquier indicio de que los precios del crudo pudieran alcanzar los 100 dólares por barril sería preocupante, y los inversionistas estaban atentos a los informes que indicaran que el conflicto podría estar llegando a su fin.

Los datos mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo se mantuvo sin cambios la semana pasada.

Mercado mexicano bajó

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 2.91% a 68,379.42 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 2.78% a 1,357.55 enteros.

En la semana los dos índices caen en tres de cuatro días y se encaminan a registrar su tercera caída semanal consecutiva.

Los portafolios reflejan renovados temores sobre el impacto económico de la guerra de Estados Unidos e Irán, que entró a su sexto día y solo da señales de intensificación.

“Para los mercados, el desafío actual radica en equilibrar la solidez de los datos económicos internos con los riesgos inflacionarios que un petróleo más caro podría inyectar globalmente”, escribieron analistas de Actinver Casa de Bolsa en un comentario matutino.

La preocupación por el alza del petróleo y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz restan relevancia a los últimos datos locales.

México dio a conocer que la confianza del consumidor subió en febrero por segunda ocasión en tres meses. Además, la inversión fija bruta hiló con diciembre tres meses de alza, mientras que el consumo privado registró su mayor avance en 10 meses en el mismo periodo.