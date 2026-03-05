La ANCH respalda acciones de gobierno; se une a la voz de que México es seguro para el turismo

Turismo, trabajo colaborativo y resiliencia. La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) se sumó al reconocimiento del sector privado al gobierno federal por la rápida capacidad de respuesta y coordinación institucional que permitió restablecer con prontitud la operación turística en los destinos del país luego de los hechos violentos derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la par, los asociados han iniciado campañas de información sobre lo sucedido en México para abonar a la imagen del país.

En un comunicado difundido este jueves, se detalló que, debido a la colaboración entre los actores relacionados con el turismo, se lanzó un mensaje claro de estabilidad y confianza que permite a los destinos turísticos operar con normalidad y listos para recibir visitantes.

Además, “estamos trabajando de manera coordinada para fortalecer la interlocución con nuestros principales mercados emisores, particularmente Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de compartir información verificada, contrarrestar narrativas imprecisas y reforzar la confianza internacional en México como destino seguro y competitivo”, comentó su presidente Jorge Paoli.

Redistribución de vuelos

La ANCH también compartió resultados del análisis Seguridad y conectividad: impacto de los recientes eventos de violencia en la programación aérea, elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, el cual mostró que las aerolíneas realizaron ajustes operativos redistribuyendo capacidad hacia distintos destinos turísticos mexicanos, reflejando la flexibilidad del mercado aéreo internacional.

“El estudio identifica que, si bien la programación aérea desde EU hacia Puerto Vallarta registró una reducción temporal de 20,752 asientos para marzo de 2026, equivalente a una variación de 9.9% respecto a la programación existente al 18 de febrero, dicha capacidad fue parcialmente reasignada hacia otros destinos de playa del país. No obstante, no se aprecian variaciones significativas en la oferta proveniente de Canadá, el segundo país emisor de turistas”, se explicó.

El director del STARC, Francisco Madrid, refirió que entre el 18 de febrero y el 2 de marzo pasado se presentó una redistribución de la demanda aérea, que incluso favoreció a otros destinos nacionales como Cancún (con un incremento de 11,747 asientos desde Canadá, (un crecimiento de 22.5%, equivalente a 1,164 asientos adicionales) y Mazatlán, que incrementó su oferta en 5.6%, con 729 asientos más.