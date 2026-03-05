OpenAI cancela plan

OpenAI, una empresa de inteligencia artificial sin fines de lucro respaldada por Microsoft, dio marcha atrás a sus planes de permitir a los usuarios comprar productos directamente en ChatGPT, por lo que optará por permitir compras a través de aplicaciones de terceros conectadas al asistente, reportó el portal The Information.

La compañía había planeado anteriormente permitir a los usuarios completar las compras directamente desde las listas de productos dentro de ChatGPT. Ahora, los compradores serán redirigidos a aplicaciones o sitios web de minoristas para completar las transacciones, de acuerdo con un portavoz de OpenAI.

El cambio se produjo luego de que la compañía observó que los usuarios a menudo buscan productos en ChatGPT, pero rara vez completan compras allí.

La Coparmex advierte que México no podrá aspirar a mayor dinamismo productivo, competitividad internacional ni estabilidad democrática mientras persistan obstáculos estructurales que impiden a las mujeres participar plenamente en la vida económica.

En ese entorno, la Coparmex llevará a cabo el Foro "Los Retos de Equidad, Mujeres y Economía", el 6 de marzo, abordando la baja participación femenina en el mercado laboral y su impacto en la economía.

Existe un acceso limitado a las mujeres en direcciones gerenciales, pues ocupan solo el 3% comparado a los hombres y 4% de las presidencias empresariales. Al ritmo actual, la paridad en alta dirección llegaría hasta 2043.

Valladolid Caja Financiera anuncia la evolución de su identidad institucional como parte de una estrategia orientada a fortalecer su modelo cooperativo y preparar a la institución para un nuevo ciclo de crecimiento, inversión y consolidación nacional.

Lo anterior responde a la madurez institucional alcanzada por la cooperativa y a la necesidad de comunicar con mayor claridad su alcance, solidez y visión de largo plazo. Esta transformación marca una etapa clave en la historia de la cooperativa, que suma más de seis décadas de operación y confianza en México.

En este plan estratégico, se proyecta duplicar los activos durante los próximos 5 años y con ello, fortalecer su infraestructura operativa, modernizar sus capacidades tecnológicas y ampliar su presencia nacional.

La cooperativa administra activos por 12,000 millones de pesos y tiene 650,000 socios.

Kimberly-Clark de México, una compañía dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, recabó 10,000 millones de pesos con 2 bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa realizó estas emisiones como parte de un programa de deuda preaprobado por hasta 40,000 millones de pesos.

El bono con clave 'KIMBER 26' es por 8,000 millones de pesos a una tasa fija de 9.45%, con vencimiento a 12 años. El el bono con clave 'KIMBER 26-2' captó 2,000 millones de pesos a una tasa variable determinada mediante la adición de 37 puntos base a la TIIE de Fondeo.

