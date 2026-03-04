Sheinbaum dice que tiene "plan B" si no aprueban su reforma electoral: Lanza "Decálogo por la Democracia"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que cuenta con un “plan B” en caso de que el Congreso no apruebe su propuesta de reforma electoral, aunque evitó adelantar en qué consistiría y si implicaría modificaciones a leyes secundarias.

Al preguntarle sobre que ocurriría si no alcanza la mayoría calificada en el Congreso, respondió escuetamente: “Sí, pero ya sería después”, y rechazó profundizar sobre si la alternativa sería por la vía de leyes secundarias. “No nos adelantemos tampoco a eso”, señaló.

Sheinbaum Pardo sostuvo que presentar la reforma no representa un riesgo político personal. “Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente”, afirmó, al señalar que corresponderá a diputados y senadores decidir si la aprueban.

“Quien no la quiera aprobar será visto por la gente”, advirtió la presidenta de México.

Además, durante su conferencia de prensa mañanera, llamó a la propuesta como “Decálogo por la Democracia” y reiteró que se trata de una reforma constitucional integrada por diez puntos que, dijo, responden a compromisos adquiridos con la ciudadanía, particularmente en lo referente a las listas plurinominales y al costo de las elecciones.

.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que no se elimina la representación proporcional como principio, sino que se modifica el mecanismo para que los legisladores no dependan de las cúpulas partidistas. “Estamos reconociendo la diversidad política de México”, afirmó.

Otro punto es la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Los anuncios elaborados con esta tecnología deberán incluir un aviso visible que indique que fueron hechos con inteligencia artificial, con el objetivo de evitar desinformación. “No es censura”, aclaró, sino una medida de transparencia.

También, mencionó que se propone fortalecer la fiscalización mediante una mayor coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de detectar recursos de procedencia indebida y vigilar el cumplimiento de topes de campaña.

Por otro lado, la iniciativa presidencial incluye adelantar el inicio de los cómputos distritales para que comiencen el mismo día de la elección, y no hasta el miércoles siguiente, como ocurre actualmente.

Además, propone fortalecer la democracia participativa, permitiendo que con el respaldo del 2% de la lista nominal puedan solicitarse consultas ciudadanas en municipios y estados sobre temas de relevancia local, con restricciones en ciertas materias.