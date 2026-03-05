¿Quién gana realmente cuando el precio del petróleo escala?

El pasado fin de semana, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que en cuestión de horas sacudió el mercado energético global. El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, quedó efectivamente paralizado.

Qatar cerró la planta de gas natural licuado más grande del mundo. Iraq comenzó a recortar producción masivamente porque sus tanques de almacenamiento se llenaron sin poder exportar.

El Brent escaló 14% en tres días, tocando 82 dólares por barril. El mundo despertó con una certeza que se creía olvidada: el petróleo sigue dictando reglas de la economía global.

Pero más allá del ruido de los titulares, la pregunta que realmente importa a los mercados no es cuántos drones derribó el Pentágono. Es cuánto tiempo dura esto, y quién termina pagando la factura.

Desde nuestra perspectiva, el conflicto puede transitar por tres caminos distintos. En el más severo, el Estrecho permanece bloqueado durante meses, la infraestructura energética del Golfo sufre daños mayores y el petróleo escala hacia 108 dólares por barril, un nivel que generaría un golpe inflacionario de hasta 1.1 puntos porcentuales en Europa y empujaría la inflación estadounidense por encima del 3 por ciento.

En un escenario intermedio, el conflicto continúa por meses, pero sin destrucción masiva de infraestructura, y el crudo encontraría soporte cerca de 80 dólares por barril.

En el mejor de los escenarios, Estados Unidos e Irán alcanzan un cese al fuego en el corto plazo, las disrupciones se disipan gradualmente y el petróleo regresa a niveles cercanos a 67 dólares por barril.

Este último escenario es el más probable. La lógica es sencilla: un conflicto prolongado que mantenga el estrecho de Ormuz cerrado generaría un shock inflacionario incompatible con el objetivo de tasas bajas que la economía estadounidense necesita.

Con las elecciones de medio término en el horizonte y la Reserva Federal sin margen para recortar tasas en un entorno de inflación al alza, el costo económico de una guerra larga supera cualquier beneficio estratégico de corto plazo.

Washington ya anunció escoltas navales y seguros para buques en el Estrecho, señal clara de que la prioridad es restaurar el flujo de crudo, no profundizar la disrupción.

Mientras los mercados procesan la incertidumbre, algunas compañías emergen como las mejor paradas ante este shock, precisamente porque su producción no depende del Medio Oriente.

ExxonMobil y Chevron tienen su núcleo productivo en la Cuenca Pérmica de Texas, uno de los yacimientos más prolíficos y seguros del mundo. Ante precios elevados, sus márgenes se expanden de forma considerable: Chevron opera con márgenes brutos cercanos al 30%, mientras que ExxonMobil, con un margen EBITDA del 20%, sigue siendo una de las operadoras más eficientes del sector.

Su flujo de caja libre se fortalece sin necesidad de que ni un solo barril cruce el estrecho de Ormuz. Son beneficiarias directas del shock de precios sin cargar con el riesgo geopolítico que enfrenta la producción del Golfo Pérsico.

Vista Energy, por su parte, opera en Vaca Muerta, Argentina, una de las formaciones de shale más importantes fuera de Norteamérica. Los números hablan solos: margen bruto del 48% y margen EBITDA del 81%, cifras que reflejan una operación extraordinariamente eficiente para el tamaño de la compañía.

Completamente aislada del conflicto geográficamente, Vista se beneficia del precio internacional elevado mientras mantiene costos de producción competitivos y un perfil de crecimiento sólido.

En un entorno donde la geografía es el principal factor de riesgo, producir en la Patagonia argentina nunca había lucido tan atractivo.

Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo. Porque en cada crisis energética, detrás del caos, siempre hay ganadores que prefieren no aparecer en los titulares.

Rusia es el caso más revelador. El Ural, el crudo ruso, cotizaba cerca de 55 dólares por barril antes del conflicto. Esta semana superó los 70 dólares. El presupuesto del Kremlin para 2026 fue calculado con Urals a 59 dólares.

En pocas palabras: una guerra que Moscú no inició le está saneando las finanzas mientras financia la guerra en Ucrania. Además, como el crudo ruso no necesita cruzar Hormuz para llegar a India o China, Rusia ya ofrece incrementar sus exportaciones a ambos países, aprovechando el vacío que deja el Golfo Pérsico.

Al final, la verdadera pregunta no es cuándo termina la guerra. Es quiénes ganan cada día que el petróleo sigue subiendo, y quiénes pierden cada día que el conflicto se prolonga.

En los mercados, como en la guerra, siempre hay que preguntarse: ¿quién está cobrando?