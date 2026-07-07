ONU México llama a esclarecer los crímenes contra los periodistas Roxana Guzmán y Alex Serna

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su consternación ante la desaparición y posterior hallazgo sin vida de los periodistas Roxana Guzmán, en Nanchital, Veracruz, y Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero, eventos ocurridos durante el mes de junio.

A través de una publicación en sus redes sociales, la ONU-DH alertó que ha documentado un "número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas" en ambas entidades.

Avances en el caso de Roxana Guzmán

Roxana Guzmán se desempeñaba como directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, un medio dedicado a la cobertura de información local, incluyendo desapariciones, accidentes viales y eventos deportivos. De acuerdo con la ONU-DH, Guzmán era la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz.

Su secuestro quedó registrado en video y el pasado 3 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo de los restos de la periodista.

Este martes, su familia le dio el último adiós en el municipio de Nanchital.

Más temprano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que, hasta el momento, se ha detenido a ocho personas por su presunta participación directa en el crimen.

Agregó que aún quedan órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.

Ante este panorama, la ONU-DH enfatizó que "es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres".

El caso de Alex Serna en Guerrero

Por su parte, Alex Serna era un periodista independiente enfocado en la investigación de temas ambientales en la región de la Costa Grande de Guerrero. Su desaparición fue reportada el pasado 20 de junio.

Días después, el medio Al Punto Guerrero difundió un audio atribuido al comunicador en el que pedía ayuda y afirmaba estar privado de la libertad como represalia por sus denuncias sobre graves afectaciones ecológicas en la zona del río Salitreras. El pasado 23 de julio, fue localizado su cuerpo en Petatlán.

Al respecto, la ONU-DH destacó que la labor de Serna no solo informaba, sino que "contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción".

Llamado de la ONU a las autoridades mexicanas

La organización manifestó su total solidaridad con las familias de las víctimas, sus colegas y el gremio periodístico en general.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, instando a que se mantenga como línea primordial de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambos periodistas, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.