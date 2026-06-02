Organizaciones lanzan alerta por desaparición de periodista Roxana Guzmán

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión lanzaron alertas de búsqueda por la desaparición de la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez tras la irrupción de un comando armado en su domicilio.

La organización Cimac manifestó su "profunda preocupación" por la privación de la libertad de Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal "Pulso Informativo del Sureste", en el municipio de Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con la ONG al menos tres hombres armados irrumpieron en el domicilio de la periodista, tras lo cual no se tiene conocimiento de su paradero.

Es importante mencionar que Roxana tuvo que abandonar Veracruz en 2017 por motivos de seguridad. En 2025 regresó a la entidad para fundar su propio medio de comunicación.

Piden diligencia

La desaparición de una periodista constituye, insistió Cimac, "una grave violación contra sus derechos humanos y contra la libertad de expresión", y advirtió que en los casos de mujeres periodistas convergen riesgos relacionados tanto con el ejercicio informativo como con la violencia de género.

En su posicionamiento se exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz desplegar "de manera urgente, exhaustiva, coordinada y efectiva" todas las acciones necesarias para localizar con vida a la comunicadora y agotar todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con su labor periodística.

Asimismo, se solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar una investigación con perspectiva de género y la protección de su entorno cercano.

Por su parte, Artículo 19 exigió a las autoridades de Veracruz actuar "con la máxima diligencia y coordinación" para garantizar la pronta localización con vida de la periodista.

También solicitó que la labor periodística de Roxana Guzmán sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Lanzan operativo

El Gobierno de Veracruz informó que mantiene un operativo de búsqueda y localización tras el reporte del caso.

A través de un comunicado oficial, la administración estatal señaló que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz activó los protocolos correspondientes en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

También se indicó que, de manera paralela, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos para esclarecer los hechos y realizar las diligencias necesarias para localizar a la víctima.

Violencia acumulada

Según las cifras de Artículo 19, de 2003 a la fecha se han documentado 32 desapariciones de periodistas en posible relación con su labor periodística, mientras que desde el año 2000 se han registrado 176 asesinatos de comunicadores en circunstancias vinculadas con el ejercicio de la libertad de expresión.

Según el registro de la organización, Tamaulipas encabeza la lista de desapariciones de periodistas con seis casos documentados, seguido de Michoacán con cuatro y Veracruz con cuatro.

La organización destacó que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se concentró el mayor número de desapariciones registradas, con 15 casos.

Respecto a asesinatos de periodistas, Veracruz es la entidad con el mayor número de casos documentados por la ONG, con 31 homicidios.