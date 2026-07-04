Hallan sin vida al periodista e influencer ambientalista Alex Serna

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero informó la muerte del periodista e influencer ambientalista Manuel Alejandro Mora Serna, mejor conocido como Alex Serna.

El reportero de 39 años de edad desapareció el pasado 20 de junio, después de publicara un video en el que denunció presuntas afectaciones ambientales provocadas por una empresa deshidratadora de mango ubicada en la comunidad de La Saladita, en Zihuatanejo.

No obstante, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP) reveló que Alex Serna denunció durante meses presuntas irregularidades ambientales y posibles actos de corrupción en la región de la Costa Grande, lo que derivó en amenazas en su contra a través de redes sociales.

Hallan el cuerpo de Alex Serna en un tambo

Autoridades informaron a activistas de derechos humanos que se localizó el cuerpo de Alex Serna - con huellas de tortura- el pasado 23 de junio dentro de un tambo azul abandonado a un costado de la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, entre las comunidades de Arroyo Seco y Coyuquilla Norte, en el municipio de Petatlán.

No obstante, la víctima no contaba con alguna identificación, por lo que trasladaron los restos al Semefo, donde permaneció hasta que sus familiares lo identificaron ayer 3 de julio.

2 periodistas asesinados en menos de un 1 mes

La muerte de Alex Serna se suma al de Roxana Guzmán, periodista en Veracruz, a quien secuestraron el 2 de junio y cuyos restos fueron localizados a finales de junio, pero debido a que estos estaban calcinados, se tuvieron que realizar pruebas de adn para confirmar su identidad.