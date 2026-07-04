Veracruz, el estado más violento para ejercer periodismo en México

Veracruz es el estado más violento para ejercer el periodismo en México, hecho que se constata con la lamentable muerte de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, a quien secuestraron de manera violenta el pasado 2 de junio y cuyos restos se localizaron casi un mes después.

En los últimos 26 años (2000-2026), 178 periodistas han muerto asesinados por su labor informativa, reveló Article 19. No obstante, Veracruz acumula 34 homicidios e incluso las tres de las cuatro muertes de comunicadores que han ocurrido en lo que va de 2026 fueron en dicha entidad:

Ramírez Castro, director del portal Código Norte Veracruz, asesinado a balazos el 8 de enero en Poza Rica.

Luis Ángel López Valdés, reportero del diario Vanguardia, asesinado el 11 de junio en Poza Rica.

Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, secuestrada el 2 de junio y cuyo cuerpo fue localizado a finales de junio en un rancho del municipio de Moloacán, Veracruz.

Manuel Alejandro Moreno Serna (Alex Serna) , desaparecido el 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero. Su cuerpo fue localizado e identificado el 3 de julio del presente año.

Roxana Guzmán, un asesinato indignante

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por sujetos encapuchados el 2 de junio, mientras se encontraba en su hogar ubicado en Nanchital, Veracruz.

El violento acto quedó grabado en video por uno de los hijos de la periodista, el cual se difundió el mismo día de los hechos; pese a que las imágenes se hicieron virales, las autoridades sólo emitieron una condena y anunciaron que ya se estaba investigando la situación.

A finales de junio se localizaron los restos de una mujer en un rancho del municipio de Moloacán, Veracruz, por lo que se iniciaron los peritajes para identificar a la víctima.

El 3 de julio pasado, la fiscalía estatal confirmó que los restos localizados corresponden a la comunicadora. De igual manera, se reveló la presunta relación entre policías municipales y delincuencia organizada para cometer este crimen.

Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen.

La fiscalía refirió que los agentes "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" que secuestró a Roxana Guzmán.

Ante esta situación, Article 19 exigió justicia para Roxana Guzmán, asimismo por los 178 periodistas que han muerto en todo México en los últimos 26 años.

178 periodistas asesinados en México en 26 años

Article 19, organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, lleva el registro exacto de 178 periodistas asesinados en los últimos 26 años con relación a su labor informativa: 165 hombres y 13 mujeres.

El registro de Article 19 comenzó en el último año del sexenio de Ernesto Zedillo, con 3 víctimas.

Vicente Fox: 22 periodistas muertos.

Felipe Calderón: 48 homicidios cometidos contra periodistas (el sexenio con más homicidios hasta ahora).

Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador: 47 muertes de informadores en cada sexenio.

Claudia Sheinbaum: 12 comunicadores asesinados en 2 años de su administración.

Los 10 estados más violentos para ejercer periodismo (2000-2026)

Veracruz: 34

Guerrero: 20

Chihuahua: 15

Oaxaca: 15

Tamaulipas: 15

Sonora: 10

Michoacán: 8

Sinaloa: 7

Guanajuato: 6

Coahuila y Estado de México: 5 cada uno.

Los años con más homicidios contra periodistas

2022: 13 víctimas

2017:12 víctimas

2016: 11 víctimas

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2019: 10 víctimas

2010: 10 víctimas

2008: 10 víctimas

2006: 10 víctimas

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