México es un socio de confianza: UE

En entrevista con El Economista el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, destacó la ratificación del Acuerdo Global como un hito de cooperación y subrayó que ambas regiones comparten valores fundamentales, tales como la democracia, la sostenibilidad y la defensa del multilateralismo.

—Una misión principal era lograr la firma del Acuerdo Global. ¿Se va satisfecho con lo que se logró?

—Con el logro del pasado 22 de mayo me voy satisfecho y agradecido, tanto desde el punto de vista diplomático como personal por haber tenido la oportunidad de ser parte de este momento de acercamiento tan importante entre México y la Unión Europea. Fue un privilegio poder estar aquí al mando de la delegación en un momento tan crucial. Considero que la cumbre y el Acuerdo Global, marcan un antes y un después en la relación tanto en las cosas que queremos hacer en conjunto, pero también en la geopolítica mundial nos están llevando a estar más en sintonía en los temas de la actualidad. Todo esto es una señal de que México es un socio de confianza y un amigo con el que queremos trabajar en los próximos años.

—¿La Unión Europea y México son dos realidades muy diferentes?

—Hay muchísimas similitudes basadas en un catálogo de valores y principios compartidos, como la defensa de la paz, el multilateralismo, los derechos humanos, la democracia y la igualdad de género. Además, enfrentamos los mismos retos: el cambio climático, las transiciones digital y energética, el fenómeno migratorio, la seguridad y la necesidad de una prosperidad compartida para reducir conflictos. Ningún país es lo suficientemente poderoso para enfrentar estos desafíos solo.

—¿Cómo se traduce esta relación en términos de éxito económico?

—Tenemos historias exitosas que se traducen en millones de empleos. Las empresas europeas y mexicanas, trabajando juntas, han creado alrededor de seis millones de empleos directos e indirectos en este país. Estos son empleos formales que brindan estabilidad profesional y permiten que las familias se desarrollen mejor. Tenemos todas las condiciones para escribir otros 25 años de éxito.

—La política exterior de México se ha orientado mucho hacia Estados Unidos ¿Le costó trabajo llamar la atención hacia la Unión Europea?

—La geografía es lo que es y no cambia; México tiene un vecino al norte con quien tiene relaciones primordiales y nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nuestra relación tiene su propio valor estratégico e histórico. La Unión Europea es un mercado de 450 millones de consumidores enamorados de México. Creemos que diversificar nuestra actividad económica es la llave del éxito y sabemos que México comparte esa visión.

—Respecto a la guerra en Ucrania, ¿hay indolencia en México?

—No creo que haya indolencia; yo creo que la sociedad mexicana está muy atenta de lo que pasa. En Ucrania defendemos principios que México conoce bien: la soberanía y la integridad territorial. México ha votado favorablemente a las resoluciones en las Naciones Unidas. La UE apoya de forma inquebrantable a Ucrania desde el primer día. En México hemos realizado muchas iniciativas de apoyo con gran receptividad de periodistas, académicos y ciudadanos, porque entienden que Ucrania tiene el derecho a elegir su futuro sin interferencia extranjera.