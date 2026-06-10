CNTE refuerza su protesta a horas de iniciar el mundial

A dos días del arranque del Mundial de Futbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue ejerciendo presión en contra del gobierno federal con el amago de boicotear la fiesta mundialista en caso de no avanzar en el cumplimiento de sus demandas.

Y es que conforme se acerca la fecha de la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA, la tensión entre el magisterio y las autoridades va en aumento. Con la CNTE reforzando todos los días su plantón; mientras que el gobierno despliega cada vez más operativos a lo largo de la Ciudad de México.

Este martes, en un nuevo día de movilizaciones, el magisterio marchó sobre Calzada de Tlalpan en un intento de llegar al Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como el Azteca; no obstante, un amplio operativo policiaco impidió su llegada al recinto deportivo.

Poco después de las 10:00 am, las y los maestros partieron de las inmediaciones del metro Tasqueña con dirección al ahora renombrado Estadio de la Ciudad de México, donde este jueves 11 de junio será inaugurado el Mundial de Futbol 2026.

Bajo la consigna de: “Si no hay solución, no rueda su balón”, las y los maestros disidentes, encabezados por un contingente de profesoras, se manifestaron por falta de acuerdos con el gobierno para eliminar la Ley General del ISSSTE del 2007, que dicen, afecta las pensiones de al menos 3 millones de trabajadores del Estado.

“El problema es que la CNTE ha colocado sobre la mesa una discusión que incomoda a los grandes intereses económicos: el destino de los ahorros de millones de trabajadores y las ganancias extraordinarias obtenidas por el sistema financiero a costa de las pensiones del pueblo”, acusan.

Tras un par de horas de recorrido, al llegar al cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, los maestros se toparon con un operativo de contención de cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes para evitar el paso del magisterio, colocó dovelas de concreto, vallas metálicas y una grúa oficial.

En el lugar, y al no poder seguir con su marcha, líderes de la CNTE señalaron que bajo la conducción política de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, se desplegó un operativo policial que lejos de contribuir a la distensión del conflicto, representa una abierta estrategia de confrontación contra el magisterio y su lucha.

Pedro Hernández, dirigente magisterial de la sección 9 de la Ciudad de México, sostuvo que el gobierno “pretende chamaquearnos”.

“Es muy sencillo decir que se necesitan 20 puntos del PIB, pero eso es mentira. Los retamos a que lo demuestren públicamente”, sostuvo.

Añadió que la contrapropuesta de la CNTE es incorporar a todo el magisterio al Décimo Transitorio, que es un sistema solidario de pensiones. “Nosotros planteamos algo sencillo: que los 3.5 millones de trabajadores que están en cuentas individuales pasen al Décimo Transitorio. No estamos diciendo que se les quiten sus recursos”, dijo.

Una vez concluido el mitin y tras realizar algunas pintas, los integrantes del magisterio se retiraron del lugar sin ningún tipo de confrontación y regresaron al plantón instalado en los alrededores del Zócalo capitalino.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, consideró afirmó que “no hay problema, se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación”.