Suman más de 19,000 hectáreas siniestradas hasta mayo

Hasta mayo pasado en el país se registraban 19,160.54 hectáreas (ha) de cultivo siniestradas en el país, el 70% se concentraban en tres estados del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura federal Tamaulipas Tamaulipas (5,451); San Luis Potosí (4,919) y Veracruz (3,698) concentraban 73% de las hectáreas siniestradas este 2026.

No obstante, también se reportaron hectáreas siniestradas en Chiapas (1,040); Guanajuato (436); Michoacán (229); Nayarit (151.50); Nuevo León (269.93); Oaxaca (152.95); Puebla (130); Quintana Roo (708); Sinaloa (1,816.50); Sonora (134.78) y Tlaxcala (13.47).

Las cifras reportadas para este 2026 están por debajo del mismo corte del 2025 cuando no se lograron cosechar 24,470.60 hectáreas, es decir, hubo una disminución de 21.7 por ciento.

En comparación con los registros de las base de datos de la dependencia federal, el 2026 es el segundo año con el dato a la baja de hectáreas siniestradas, aunque se encuentra 54% por arriba de lo reportado en el 2023 cuando se registraron 12,439.38.

Los datos históricos apuntan a que si se comparan enero a mayo de todos los años entre 2018 y 2026; el periodo con el mayor número de hectáreas siniestradas fue 2021 con un total de 361,461.7.

Sequía

Por su parte, datos de la Comisión Nacional del Agua indican que la condición anormalmente seca creció en la primera quincena de julio.

“Las lluvias por debajo del promedio climatológico se concentraron en estados del noreste, centro-norte, centro-occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, además de la península de Yucatán, lo que favoreció el incremento de áreas con condiciones anormalmente secas (D0) en dichas regiones.

“Al 15 de julio de 2026, la superficie con sequía de moderada a severa (D1 a D2) representó el 2.1 % del territorio nacional, porcentaje que se mantuvo sin cambios respecto al 30 de junio del mismo año. En cambio, la superficie con condiciones D0 aumentó 5.2 puntos porcentuales con relación a la quincena anterior”, se indicó.

A su vez, las lluvias generadas por fenómenos atmosféricos ayudaron a mejorar las condiciones de sequía en el centro y sur del país.

“Estas precipitaciones propiciaron la disminución de áreas con sequía moderada y severa (D1 y D2) en Coahuila y Sonora”, se detalló.