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La Gran Carpa
Carrusel. El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) presentó una iniciativa para obligar a la SSPC y a la Sedena a coordinar un protocolo nacional que prevenga, detecte y erradique el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Ante datos que alertan sobre 250,000 niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser cooptados por la delincuencia, la propuesta plantea usar recursos decomisados a las bandas criminales —mediante extinción de dominio— para financiar esquemas de protección integral, inteligencia y alertas tempranas.