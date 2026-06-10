Manifestaciones, futbol y el control de daños que vendrá

Las protestas que enmarcan la Copa Mundial de Futbol, son una de las pocas oportunidades que tienen diversos grupos sociales para visibilizar sus causas a una escala internacional, en un intento de generar mayor presión para que el gobierno los pueda escuchar, coinciden expertos.

A tan sólo unas horas del arranque del Mundial, movimientos como las Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Así como Pensionados de Pemex y CFE; Transportistas, organizaciones campesinas; trabajadores de la salud y colectivos sociales y barriales, han anunciado protestas y movilizaciones con rumbo al Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración de este evento deportivo; todos ellos, protestan por diferentes causas en un intento de hacer eco en el gobierno.

De acuerdo con Edith Olivares, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, este evento global inevitablemente concentra muchísima atención a nivel mundial, por lo que manera absolutamente legítima y ante el momento particularmente que vive México, es que muchos grupos sociales están utilizando esa plataforma para exigir que el Estado garantice el respeto a sus derechos humanos, al tiempo que se visibilizan algunas de las violaciones a derechos humanos que se cometen en en este país.

“Nosotras como organizaciones y miles de colectivas van a aprovechar de manera muy legítima, repito, esta plataforma para hacer visible también las violaciones de derechos humanos que se cometen en México y para también exigir al Estado mexicano que así como tiene recursos para invertir en las obras alrededor del mundial, esos recursos debería dedicarse también a la búsqueda de personas”, sostuvo.

Buscan solidaridad

En este contexto, confió en que la ciudadanía sea solidaria también con quienes están manifestando, pues “hay que recordar que estas colectivas también están recurriendo a estas expresiones de protesta porque es la única vía que les ha quedado”.

Asimismo, llamó al gobierno a garantizar el derecho a la protesta y que las autoridades se abstengan de cualquier acto de represión.

Por su parte, Jorge Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que debido a cada vez es más difícil ser opositor en el país, “en donde cada vez es más difícil tener micrófono si eres opositor en donde cada vez es más difícil que temas de la oposición o opiniones de la oposición se conviertan en parte de la agenda de gobierno, se aprovechan este momento crítico y a la prensa internacional para denunciar, poner en los reflectores lo que está pasando en México”.

Por ello destacó que esta es una de esas pocas oportunidades en la que el mundo va a estar atento de nuestro país, convirtiéndose en “una de esas maravillosas oportunidades para los que normalmente no tienen voz”.

No obstante, estimo que ante las diferentes problemáticas que presentan estos grupos sociales, será difícil que en este momento el gobierno vaya a ceder u ofrezca mecanismos reales para resolver los conflictos.

“Yo creo que el gobierno la opción que va a preferir es que lo critiquen a nivel internacional, y luego va a hacer control de daños, pero no va a resolver de fondo las peticiones de muchos de los grupos, quizás con excepción de la CNTE que tiene un papel ambiguo porque es un aliado en muchos momentos, pero pues en este momento se vuelve más enemigo. Pero frente a los otros grupos, sin duda que no van a ceder nada”, enfatizó.