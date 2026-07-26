Confirma Sheinbaum cancelación de presa La Parota

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota al considerar que afectaba a las comunidades de la región y anunció que, en su lugar, el Gobierno federal desarrolla un sistema de pozos radiales y nueva infraestructura hidráulica para fortalecer el abastecimiento de agua potable en Acapulco, ciudad que enfrenta un persistente desabasto del servicio.

Durante la presentación del programa Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco, la mandataria sostuvo que el megaproyecto no será retomado por su administración debido a los impactos ecológicos y sociales que durante años fueron denunciados por habitantes, organizaciones civiles y especialistas.

“La Parota no va”, afirmó la titular del Ejecutivo federal, al reiterar que su gobierno privilegiará proyectos de desarrollo sustentable e infraestructura hidráulica que no representen riesgos para el medio ambiente ni para las comunidades rurales.

“En sustitución de ese proyecto, estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco. Además, van a ser tanques altos que permitan que, por gravedad, llegue el agua a las distintas colonias”, señaló.

La Parota fue planteada desde principios de la década de 2000 como un proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el río Papagayo. Sin embargo, durante más de dos décadas enfrentó una fuerte oposición de comunidades campesinas, ejidatarios y organizaciones sociales, que advirtieron sobre el desplazamiento de pobladores, la inundación de tierras agrícolas y los impactos ambientales que ocasionaría la obra.

Suministro

Explicó que una parte importante del agua que abastece al puerto proviene de ese río, donde las bombas resultaron dañadas tras el paso de los fenómenos meteorológicos.

"Ahora estamos haciendo torres muy altas con pozos radiales para que cualquier cosa que pase con la crecida del río no se echen a perder esas bombas", explicó.

También, anunció la rehabilitación de las redes de distribución de agua potable en diversas colonias de la zona alta de Acapulco, comenzando por Ciudad Renacimiento.

El anuncio ocurre en medio de las constantes denuncias de habitantes de Acapulco por la falta de agua potable.

Según reportes de la prensa local, los últimos meses, vecinos de más de una decena de colonias bloquearon la carretera federal Acapulco-México para exigir el restablecimiento del servicio, al señalar que pasaron hasta dos meses sin recibir agua y denunciaron incumplimientos en el reparto mediante pipas.