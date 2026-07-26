Elevar valor nacional en exportaciones, prioridad: IP

México y Estados Unidos coincidieron en priorizar la integración de las cadenas de valor y elevar el valor agregado nacional para el fortalecimiento de la manufactura en América del Norte dentro del T-MEC para detonar un crecimiento con más empleos y mejores salarios, destacó el sector empresarial mexicano.

“Reforzar la manufactura norteamericana no solo protege a la región ante disrupciones globales, sino que garantiza un flujo constante de inversión de alto impacto y blindaje productivo”, resaltó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora señaló que al tener un Tratado vigente por al menos 10 años más, México se mantiene como el aliado más importante de Estados Unidos para fortalecer la competitividad de América del Norte y la relocalización de actividad manufacturera.

En el marco de la tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el entendimiento alcanzado entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer, reafirma el compromiso de ambas naciones para blindar la competitividad de la región mediante el blindaje y optimización de las cadenas regionales de suministro.

Tras este encuentro, la Concamin destacó que el verdadero desafío y oportunidad radica en incrementar significativamente el valor agregado nacional dentro de los productos de exportación.

“Fortalecer el valor agregado nacional de las exportaciones mexicanas permitirá que la dinámica del comercio exterior se traduce en más empleos y mejores ingresos para las familias”, consideró el sector industrial.

Sostener un crecimiento basado únicamente en el ensamblaje de insumos importados resulta insuficiente. La industria mexicana sostiene que integrar proveeduría local en sectores clave como el automotriz, el siderúrgico y el de componentes de aluminio generará un efecto multiplicador en el empleo formal y en los salarios.

El proceso de revisión institucional busca ofrecer certidumbre de largo plazo para las inversiones. La ratificación de una cuarta ronda de negociaciones en Washington, D.C., programada para septiembre de 2026, confirma que ambas economías mantendrán canales de comunicación formales y técnicos.

Sectores clave como la siderurgia, la agricultura, los servicios financieros y la industria automotriz se verán directamente beneficiados por las reglas claras que emerjan de este proceso, dijo la Concamin.

La industria nacional reiteró su total apertura para acompañar el proceso de negociación, aportando diagnósticos técnicos que permitan construir una manufactura más competitiva en beneficio del desarrollo nacional.

“México crea empleos en Estados Unidos al ser el primer comprador mundial de bienes estadounidenses. El año pasado México importó más de 330,000 millones de dólares de EU. México también crea empleos en ese país al exportar al mercado estadounidense”, recordó el CCE.