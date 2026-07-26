EU anuncia reapertura gradual al ganado mexicano

La presidenta de México informó que el gobierno de Estados Unidos determinó reanudar la exportación de ganado mexicano, proceso que comenzará a partir de las últimas semanas de agosto por la aduana de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente por dos puntos de cruce en el estado de Chihuahua.

La mandataria señaló que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que se notifica la decisión oficial. Indicó que instruyó acelerar los trabajos de colaboración para reiniciar el tránsito de animales a la brevedad, reconociendo el esfuerzo del sector ganadero, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y del Senasica en la contención de la plaga del gusano barrenador del ganado. Asimismo, destacó que el resultado es producto del diálogo y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Por su parte, análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) refiere que la reapertura contempla una gradualidad en los flujos comerciales hacia el mercado estadounidense, iniciando por el cruce de Douglas, Arizona, colindante con Agua Prieta, y continuando por puertos de Nuevo México y Chihuahua.

México dejó de exportar 1.9 millones de cabezas de ganado; el informe de GCMA indica que el país registró una reducción de 2,400 millones de dólares en divisas y un costo de oportunidad para los productores estimado en 592 millones de dólares.

Destacan cooperación México-EU

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) reconocieron la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La implementación de protocolos de vigilancia, control y manejo de riesgos permitió avanzar en la recuperación del comercio del ganado mexicano, expuso el CNA.

En un comunicado recordó que con la habilitación de la planta reproductora de moscas estériles, que aumentará la producción y liberación de estos insectos, ha sido esencial para acelerar el combate del gusano barrenador.

Además, dijo que la reapertura permitirá avanzar en la normalización del comercio de ganado entre México y Estados Unidos, después de las restricciones sanitarias que comenzaron en noviembre de 2024 y que posteriormente terminaron en un cierre indefinido a partir de mayo de 2025. Esta medida afectó las operaciones de los productores mexicanos.

Por su parte, la CNOG expuso que la reapertura del puerto de Agua Prieta–Douglas, Arizona será el próximo 24 de agosto.

La medida, añadió, representa un avance trascendental para la ganadería mexicana y da una nueva perspectiva a miles de productores que por más de un año han enfrentado las consecuencias económicas del cierre fronterizo.

“Este resultado demuestra que el diálogo, la cooperación y el trabajo técnico entre México y Estados Unidos pueden generar soluciones concretas en beneficio de más de 700,000 productores ganaderos”, afirmó en un comunicado el presidente de la CNOG, Homero García de la Llata.