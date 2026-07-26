Ven menos efectividad en corporaciones de seguridad

Si bien entre marzo y junio pasado la percepción de inseguridad entre la población urbana mexicana bajó de 61.5 a 59.8%, a la par, la percepción de efectividad de las instituciones encargadas de la seguridad pública también registró una caída, mientras que la corrupción que experimentan los ciudadanos que tuvieron contacto con autoridades en el ramo, durante el primer semestre del 2026, repuntó levemente, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La percepción de inseguridad de junio es una de las más bajas para un trimestre desde septiembre de 2024.

En este contexto, la encuesta del Inegi mostró también que todas las corporaciones de seguridad registraron una disminución en el porcentaje de personas que consideran que su desempeño es “muy” o “algo efectivo”, en junio pasado respecto a la medición de marzo.

La Secretaría de Marina (Semar) se mantuvo como la institución mejor evaluada del país; sin embargo, la percepción de que es “algo” o “muy efectiva” cayó de 87.3% en marzo, a 84.4% en junio; este es su porcentaje más bajo desde marzo de 2023.

El Ejército mexicano también registró una disminución al pasar de 85.5% a 82.1%, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana descendió de 81.4% a 81.0 por ciento.

La reducción más pronunciada entre las corporaciones federales se observó en la Guardia Nacional, cuya percepción de que es algo o muy efectiva pasó de 77%, en marzo, a 72.8% en junio, es decir, una baja de 4.2 puntos menos.

Además, las corporaciones civiles también mostraron retrocesos. La percepción de algo o muy efectivas sobre las policías estatales disminuyó de 56.1% a 54.1%, mientras que el dato de las policías preventivas municipales pasó de 50.8% a 50.7 por ciento.

Corrupción

A su vez, durante el primer semestre de 2026, el 45.6% de las personas que tuvieron contacto con corporaciones de seguridad afirmó haber experimentado al menos un acto de corrupción, según los datos del Inegi, lo que equivalió a 0.4 puntos porcentuales más que el primer semestre de 2025.

Si se compara el dato con el primer semestre 2024 (47.5%), para este año hay un alza de 1.9 puntos porcentuales y de 2.1 puntos porcentuales más en cotejo con el primer semestre del 2023 (43.5%).

La encuesta señaló que entre enero y junio de este año 13.6% de la población de 18 años de edad y más, que habita una ciudad, tuvo contacto directo con autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas o faltas administrativas.

Delitos

La encuesta arrojó que el delito más frecuente entre los hogares mexicanos urbanos fue la extorsión ya que, para el primer semestre del 2026, 13.6% de los hogares dijo haber padecido este delito, una baja con el segundo semestre del 2025 cuando el porcentaje fue de 14.1.

Le siguieron el fraude que repuntó en los periodo mencionados al ir de 11.4 a 11.5% de los hogares; mientras que el robo parcial de vehículo, que fue el tercer más frecuente, también bajó de 9 a 8.3 por ciento.

Análisis

Según expertos consultados por El Economista, la disminución en la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad pública responde a una combinación de factores como la falta de capacitación policial, la persistencia de la cifra negra, la influencia de los medios de comunicación y redes sociales, así como la percepción cotidiana de la inseguridad.

Cristina Pablo Dorantes, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que la pérdida de confianza no necesariamente implica un deterioro inmediato en el desempeño de las corporaciones, sino que está estrechamente vinculada con la manera en que la ciudadanía experimenta la seguridad en su vida diaria.

Destacó que la percepción de inseguridad no siempre coincide con las estadísticas oficiales de incidencia delictiva, pues intervienen factores como la experiencia personal de los ciudadanos y la cobertura mediática de determinados delitos.

La académica advirtió que la pérdida de confianza sí repercute en la eficacia de las corporaciones de seguridad, ya que desalienta la colaboración ciudadana y reduce la disposición de las personas para solicitar apoyo policial.

"Al no haber confianza, muchas personas ya ni siquiera llaman a la policía por el temor de convertirse en víctimas de un abuso por parte de la propia autoridad", afirmó.

Por su parte, el consultor en seguridad Alberto Guerrero, indicó que la presencia de infraestructura de seguridad o de instalaciones militares tampoco garantiza por sí misma una mayor sensación de protección.

"No necesariamente porque haya un cuartel militar significa que va a haber una vigilancia absoluta en la zona", comentó.

El especialista consideró que uno de los principales retos para recuperar la confianza en las instituciones es fortalecer la relación entre policías y ciudadanos.

Indicó que el primer contacto de la población con el Estado suele ser el policía; sin embargo, sostuvo que las corporaciones han descuidado la capacitación en comunicación con la ciudadanía y la construcción de vínculos de confianza.

Propuso que los elementos realicen recorridos a pie, se presenten directamente con los vecinos y les proporcionen medios de contacto para atender emergencias o denuncias.

También, sostuvo que las policías deben ampliar sus funciones preventivas mediante diagnósticos permanentes sobre las condiciones de las colonias.