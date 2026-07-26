Prevén recorte récord de agua para México

El próximo mes de agosto, todo indica que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos anunciará una reducción en el volumen de suministro de agua para México en 2027 y será superior a las registradas durante los últimos seis años, lo cual aumentará la presión para el abasto de agua potable para Baja California.

De acuerdo con el investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Alfonso Andrés Cortez Lara, el recorte podría ser de alrededor de 355 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al doble de la cantidad que se utiliza para el consumo anual de Tijuana y Rosarito.

De concretarse, será la séptima reducción anual consecutiva, debido a las difíciles condiciones de sequía que se vive en la cuenca del río Colorado desde 1999.

Este 2026, el recorte fue de 182 millones de metros cúbicos y representó una reducción de 10% respecto de lo asignado inicialmente para el año; en 2025 de 346 (-19%) y en 2024 de 263 (-14%).

En 2024 fue de 263 millones de metros cúbicos; en 2023 de 128; en 2022 de 99 y en 2021 de 51. Si se suman los recortes desde 2021 a 2026 da un total de 1,069.

Un análisis realizado por el académico del Colef expone que los 346 millones de metros cúbicos que se recortaron en la entrega de agua a México en 2025 equivale a la que se utiliza para regar 34,000 hectáreas, es decir 19% de las que hay en la zona o 3.5 veces el volumen de consumo anual de Mexicali.

Hasta junio pasado, los embalses del sistema del río Colorado se encontraban en niveles críticos. El lago Powel, ubicado en la frontera de Utah y Arizona, está a 25% de su capacidad; la presa Hoover, que se está aguas abajo, en la frontera de Arizona y Nevada —que es donde se determina la asignación de agua para México— estaba en un 34% de capacidad.

Ante esa situación, el académico destacó que seguramente será necesario que, como lo indica el acta 323 de la CILA, las autoridades de México y Estados Unidos acuerden reducciones de emergencia.

El acta 323 de la CILA establece que cuando se estime que el nivel de la presa Hoover estará al 1 de enero del año siguiente (en este caso 2027) por debajo de 1,045 pies sobre el nivel medio del mar, lo cual todo indica que ocurrirá pues se prevé el indicador caiga a los 1,034 pies sobre el nivel del mar, las autoridades de México y Estados Unidos deberán acordar reducciones de emergencia.

Eso debe ocurrir antes de que termine 2026 para evitar la caída del nivel de la presa Hoover a un nivel que ponga en riesgo la generación de energía, es decir, a 950 pies sobre el nivel medio del mar.