Prevén pérdidas por 150 millones de pesos por robo de mercancías rumbo al Mundial 2026

Las pérdidas por el robo de mercancías asociados al Mundial 2026 pueden superar los 150 millones de pesos durante la temporada de la copa, revela la Zuru Logistics Insurtech.

Esto debido a que duranta la justa mundialista se mantendrá un crecimiento de movimiento de mercancías, de consumo y operaciones logísticas, un escenario que también podría detonar un aumento en robos al transporte de carga y pérdidas para retailers y empresas de distribución.

El análisis advierte que el efecto económico del Mundial generará una presión operativa importante para las cadenas de suministro, particularmente por el incremento en entregas de última milla, mayor demanda de inventarios y el aumento en la circulación de transporte de carga en carreteras clave del país.

“Eventos globales como el Mundial representan una enorme oportunidad económica para México, pero también exponen vulnerabilidades en las cadenas logísticas. El incremento en el flujo de mercancías y la alta demanda de productos generan condiciones atractivas para grupos dedicados al robo de carga”, señaló Gianmarco Scarsi, CEO de Zuru Logistics Insurtech.

Productos con mayor riesgo

El estudio señala que los productos con mayor riesgo son: electrónicos, celulares, pantallas, bebidas alcohólicas, alimentos procesados, ropa deportiva y artículos promocionales relacionados con el torneo, especialmente durante temporadas de alta demanda y distribución acelerada.

Frente a este panorama, la compañía recomienda fortalecer la visibilidad en tiempo real de las operaciones, implementar modelos predictivos de riesgo y adoptar seguros flexibles on-demand que permitan proteger mercancías específicas según ruta, valor o temporalidad.

Con la expectativa de millones de visitantes internacionales y un incremento considerable en operaciones comerciales, la prevención, el análisis de riesgos y la protección inteligente de mercancías serán determinantes para evitar afectaciones económicas.

“El Mundial no sólo traerá un aumento en turismo y consumo; también pondrá a prueba la capacidad logística y de protección de mercancías en México. Las empresas que se anticipen con estrategias de prevención y aseguramiento tendrán una ventaja competitiva importante”, finalizó Scarsi.