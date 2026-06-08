Amnistía Internacional pide resguardar protestas en inauguración del Mundial 2026

A unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Amnistía Internacional llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad y el derecho a la protesta de los colectivos de mujeres buscadoras que tienen previsto manifestarse pacíficamente el próximo 11 de junio en la Ciudad de México para exigir justicia por sus familiares desaparecidos.

La organización informó que miles de personas participarán en una movilización convocada por mujeres buscadoras para rendir homenaje a sus seres queridos desaparecidos y visibilizar una crisis que, señalaron, continúa afectando a cientos de miles de familias en el país.

Bajo el lema "Que no se juegue con nuestro dolor", las participantes demandarán verdad, justicia y reparación, además de mayores condiciones de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda y la colaboración internacional en la localización de personas desaparecidas.

Amnistía Internacional anunció que actuará como observadora durante la protesta y reiteró su preocupación por los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en México.

"Aunque las autoridades han dado luz verde a la marcha, las buscadoras son atacadas, insultadas, desacreditadas e incluso criminalizadas cada día por defender los derechos humanos en México", señaló la organización.

Debido a este panorama, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que la ceremonia inaugural del Mundial representa una oportunidad para que las familias de personas desaparecidas visibilicen su lucha ante la atención internacional que concentrará el evento deportivo.

"Cuando decenas de millones de personas de todo el mundo se preparan para sintonizar lo que la FIFA califica de 'mayor ceremonia inaugural del planeta', en México miles de mujeres valientes aprovecharán la oportunidad para tomar las calles y recordar al mundo que sus seres queridos siguen en paradero desconocido y que su búsqueda continúa", expresó.

La activista sostuvo que la crisis de desapariciones en México ha alcanzado dimensiones alarmantes y subrayó que el número de personas desaparecidas supera incluso la cantidad de asistentes esperados en el partido inaugural del torneo.

"Es hora de que las autoridades mexicanas escuchen a estas mujeres que merecen verdad, reparación y justicia", añadió.

Amnistía Internacional advirtió que la situación de las madres buscadoras forma parte de una serie de riesgos para los derechos humanos asociados a la celebración del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.