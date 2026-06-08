28 de 32 estados mexicanos reprueban en transparencia de gasto en salud

La transparencia en el gasto público destinado a salud sigue siendo una tarea pendiente en gran parte del país. De acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por Aregional, 28 de los 32 estados obtuvieron menos de 60 puntos en una escala de 0 a 100, lo que los ubica en un nivel de transparencia deficiente.

El promedio nacional fue de apenas 37.9 puntos, reflejando rezagos importantes en la disponibilidad y calidad de la información sobre el uso de recursos públicos en el sector salud. Entre las entidades con los peores resultados destacan Chihuahua, con 11.1 puntos; Nuevo León y Morelos, ambos con 16.4; así como Nayarit, con 18.1 puntos.

Sólo cuatro estados alcanzaron el nivel considerado transparente, es decir, superior a 75 puntos. Jalisco y Querétaro encabezaron la clasificación con 95.2 puntos cada uno, seguidos por Sinaloa con 93.4 y Guanajuato con 89.2 puntos.

En un nivel intermedio se ubicaron entidades como Hidalgo (57.4 puntos), Oaxaca (49.3), Ciudad de México (42.6) y Yucatán (39.9), aunque ninguna logró alcanzar el umbral mínimo para ser considerada suficientemente transparente.

Los resultados muestran marcadas diferencias entre entidades federativas y evidencian los retos que persisten para garantizar la rendición de cuentas en uno de los rubros más sensibles del gasto público.