Nuevos trenes ya impulsan valor de producción en constructoras

La construcción de trenes de pasajeros se acelera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este viernes que el valor de producción de las empresas constructoras, en cifras desestacionalizadas, creció durante mayo 2.7%, en relación al mes previo (cuando subió 0.7%), y en comparación anual el alza fue de 7.5 por ciento.

La razón del incremento fue que las obras públicas relacionadas con transporte y urbanización subieron 9.3%, luego de que abril retrocedieron 1.5%, a tasa mensual. En estos trabajos se encuentran principalmente los ferroviarios relacionados con la construcción de los trenes de pasajeros de México a Querétaro, Pachuca, Nogales y Nuevo Laredo, que se desarrollan en diferentes etapas.

Con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), las obras de edificación, que son desarrolladas principalmente por el sector privado, también remontaron en mayo, al aumentar 0.7%, luego de una baja de 1.6 por ciento.

“Los datos reflejan que el esperado levantón en el sector de la construcción ha llegado con los trenes de pasajeros y carga, porque el Tren Maya sigue con obra. Se trata de proyectos estratégicos para el gobierno federal y ya impactan positivamente las economías de Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. Por el contrario, en los trabajos de edificación del sector privado se percibe todavía la incertidumbre”, comentó el director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (IMEXDI), Edmundo Gamas.

Las obras de edificación y de transporte y urbanización representan 71% del valor total de producción (las primeras tienen 45%).

Los trabajos de agua, riego y saneamiento crecieron en mayo 14.3% (un mes antes lo hicieron 10.3%), los de electricidad y telecomunicaciones se desplomaron 2.3%, luego de crecer un mes antes 9.9%, los de petróleo y petroquímica subieron 3.9% (en abril aumentaron 2.5%) y los de otras construcciones subieron 0.1%, después de hacerlo 2.2% en el mes previo.

Efecto del Mundial y empleo

En su análisis mensual sobre la ENEC, el Banco BASE comentó que, en el acumulado hasta el mes de mayo del presente año, se ha registrado un crecimiento de 1.2% anual, luego de que en el mismo periodo del año pasado mostró una contracción de 16.7% anual, y la construcción en el mes se vio impulsada por los preparativos para el Mundial de Futbol que inició al mes siguiente.

Dicho empuje se presentó en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

En el tema laboral, el Inegi informó: El personal ocupado total en las empresas constructoras creció 0.8% a tasa mensual, en mayo pasado. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa ascendió 0.9% (el número de las y los obreros subió 1.5%; el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección disminuyó 0.3%, y el grupo de otros -que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración- cayó 1.6%).

Mientras que, a tasa anual, en mayo de 2026, el personal ocupado total fue superior en 0.3 por ciento.

Las horas trabajadas en la industria crecieron 0.5% a tasa mensual y cayeron 0.1% en la anual, mientras que las remuneraciones medias reales se incrementaron 0.3 y 3.3%, respectivamente, con un beneficio destacado en los sueldos pagados a empleados administrativos, contables y de dirección, lo que refleja también un escenario positivo en el tema laboral para el resto del año.