Sheinbaum presume el mejor Mundial del Tri y acusa campaña de noticias falsas tras triunfo sobre Ecuador

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el desempeño de la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026 frente a Inglaterra y aseguró que el equipo protagonizó "la mejor participación de cualquier selección mexicana en los mundiales".

Durante su conferencia matutina de este lunes 6 de julio, la mandataria afirmó que, aunque México quedó fuera del torneo tras perder 3-2 en los octavos de final, el representativo nacional dejó una actuación histórica que debe ser motivo de orgullo para el país.

"Yo creo que todos debemos estar muy orgullosos del papel de la Selección. Ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales", expresó.

Sheinbaum destacó que el futbol internacional exige cada vez un mayor nivel físico y técnico, por lo que consideró que el desempeño del combinado mexicano cobra aún más relevancia.

"Faltó el último gol", afirma la presidenta

La jefa del Ejecutivo reconoció que el resultado dejó tristeza entre la afición, aunque llamó a valorar el esfuerzo realizado por los jugadores durante toda la competencia.

"Faltó el último gol, pero jugaron muy bien y nos dieron mucha alegría a todas y todos los mexicanos. Hubiéramos querido que ganaran", comentó. Asimismo, recordó el mensaje que publicó la noche del domingo tras la derrota, en el que alentó a la Selección a seguir adelante.

"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", señaló.

Buscará reunirse con la Selección Mexicana

Sheinbaum adelantó que su gobierno buscará establecer contacto con la Federación Mexicana de Futbol para explorar la posibilidad de reunirse con los integrantes del equipo nacional.

"Vamos a ver si en algún momento podemos comunicarnos con la Federación", dijo.

Además, reiteró que su administración continuará impulsando la creación de escuelas deportivas y la construcción de canchas en todo el país como parte de una estrategia para fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, así como prevenir su incorporación a actividades delictivas.

También destacó que la organización del Mundial 2026 dejó un balance positivo para México y aseguró que la hospitalidad del país fue reconocida internacionalmente.

Sheinbaum desmiente rumores sobre supuestas amenazas a Ecuador

Durante la misma conferencia, la presidenta rechazó las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios internacionales sobre presuntas amenazas de un grupo criminal mexicano contra jugadores de la Selección de Ecuador antes de su partido frente al Tri.

La mandataria calificó esos señalamientos como "absolutamente falsos" y aseguró que se trató de una campaña de desinformación para desacreditar el triunfo de México.

"Primero hicieron menos el triunfo de la selección y luego difundieron noticias falsas, absolutamente falsas", afirmó. Sheinbaum sostuvo que algunas plataformas y medios difunden información sin pruebas y señaló que este tipo de contenidos forman parte de estrategias de propaganda política.

Finalmente, llamó a denunciar la desinformación y afirmó que el país vivió durante el Mundial un momento de unidad nacional que debe ser reconocido. "A México le va a ir muy bien. Lo importante es defender el derecho a la información y denunciar permanentemente las noticias falsas y el odio contra nuestro país", concluyó.