Mundial 2026: Estadio Ciudad de México se despide tras la eliminación del Tri ante Inglaterra

Con la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final, el Estadio Ciudad de México puso fin a su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cerrando un capítulo histórico al albergar cinco encuentros del torneo y consolidarse como uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.

La casa del Tricolor, conocida internacionalmente como Estadio Azteca y denominado actualmente Estadio Ciudad de México, volvió a hacer historia al convertirse en el único estadio del mundo en recibir tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo y ser sede en tres ediciones distintas del torneo: México 1970, México 1986 y la edición de 2026 organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Cinco partidos y una despedida marcada por la eliminación de México

Durante el Mundial 2026, el inmueble fue escenario de cinco encuentros: cuatro con participación de la Selección Mexicana y uno correspondiente a la fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia.

El recorrido del Tricolor en el estadio comenzó con victorias ante Sudáfrica y Chequia en la fase de grupos, seguido del triunfo sobre Ecuador en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el último partido disputado en el recinto terminó con la derrota de México por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, resultado que puso fin al sueño mundialista del conjunto nacional.

El otro compromiso celebrado en la sede fue la victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán, encuentro en el que predominó el apoyo de la afición colombiana, que tiñó de amarillo las tribunas.

La Selección Mexicana únicamente disputó un encuentro fuera de este estadio durante el torneo: el triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara, gracias a un gol de Luis Romo en la segunda jornada de la fase de grupos.

Más de 404,000 aficionados pasaron por la sede mundialista

De acuerdo con el balance del torneo, el Estadio Ciudad de México recibió un total de 404,120 aficionados provenientes de distintos países durante los cinco partidos celebrados, convirtiéndose en uno de los escenarios con mayor asistencia de la Copa del Mundo.

Tras el encuentro entre México e Inglaterra, la FIFA publicó un mensaje de despedida para agradecer la hospitalidad de la ciudad y de la afición mexicana.

"Cerramos un gran capítulo en el Estadio Ciudad de México; con el corazón arriba. Hoy queremos agradecer a la afición, a nuestro equipo y a nuestra ciudad por ser los mejores anfitriones. ¡Vamos, México! A empezar una semana orgullosos de lo que hemos logrado todos como un equipo unido. ¡Gracias!", publicó el organismo en sus redes sociales.

El Mundial continúa en otras sedes

Concluida la actividad en el Estadio Ciudad de México, el inmueble ya no albergará partidos de cuartos de final, semifinales ni la final del torneo, que se disputará en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

Además de la capital mexicana, otras sedes que ya finalizaron su participación en el Mundial 2026 son Guadalajara, Monterrey, Toronto, San Francisco (Santa Clara), Filadelfia y Seattle, mientras que el torneo continuará únicamente en los estadios seleccionados para las rondas decisivas.

Partidos disputados en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026