"Sembramos una semilla para cosas buenas": Selección Mexicana

La Selección Mexicana no pudo cambiar su historia. Como ocurrió entre 1994 y 2018, volvió a quedar fuera de la Copa del Mundo en octavos de final, perdiendo 2-3 ante Inglaterra en la edición 2026, a pesar de jugar en el Estadio Ciudad de México.

Pero para los futbolistas hay sensaciones positivas después de esta eliminación. Así lo manifestaron Érik Lira y Guillermo ‘Memote’ Martínez en zona mixta.

“Perdimos con mucho honor. Estoy, la verdad, no satisfecho pero sí contento con lo que logramos. Hoy sembramos una semilla de la cual el día de mañana nos vamos a acordar y estoy seguro que vienen cosas muy buenas”, mencionó el mediocampista de Cruz Azul.

Lira fue uno de los jugadores más sobresalientes del Mundial con México, plantándose con técnica y garra ante jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane.

Foto EE: Eric Lugo.David Patricio

Tiene 26 años y se convirtió en uno de los inamovibles en el esquema táctico de Javier Aguirre. Vislumbra un futuro con mejores recompensas con el sucesor en el banquillo, Rafael Márquez.

“Sabemos que no era el resultado que queríamos, pero el techo es muy alto y no nos vamos a conformar. Si bien terminó el sueño mundialista de 2026, ya vendrá la nueva planeación y estoy seguro que vamos por buen camino. La vara la pusimos muy alta y hay que sobreponerse”.

En ese tenor, ‘Memote’ Martínez aseguró que México cuenta con jugadores de calidad para que en el futuro la participación en una Copa del Mundo sea distinta.

“Calidad tiene de sobra este país y creo que se demostró a lo largo del campeonato, iniciamos sin que nadie creyera en nosotros (…) La selección va por muy buen camino y está en muy buenas manos. Eso es lo más importante, porque se viene trabajando muy bien y tenemos objetivos muy claros. Ya estamos compitiendo con potencias mundiales”.

Raúl Rangel (438), Roberto ‘Piojo’ Alvarado (430) y Julián Quiñones (414) fueron los mexicanos con más minutos disputados en el Mundial 2026.

Pero hubo otros de la nueva camada, menores de 23 años, que dieron un golpe de autoridad con sus actuaciones, principalmente Gilberto Mora y Mateo Chávez.

“El proceso que viene, estoy seguro, será mejor que este”, insistió Érik Lira. “Es futbol, el camino es así, hay que reponernos, irnos con la cara en alto y me llena de orgullo representar a México. Estoy seguro que vendrá la nuestra y será mejor que esta vez”.

Agradecimiento a fans

En los cinco partidos que México disputó en la Copa del Mundo 2026 logró reunir a 368,818 espectadores: 323,296 en el Estadio Ciudad de México (contra Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra) y 45,522 en el Estadio Guadalajara (contra Corea del Sur).

Pero hubo millones más que conectar con la causa del Tri no sólo en la Ciudad de México, sino en el interior de la república e incluso en otros puntos del extranjero.

“Esto va más allá del futbol. La conexión que se tuvo con la gente fue impresionante y yo siempre lo he dicho: cuando los mexicanos nos juntamos hay cosas inigualables”, destacó Guillermo Martínez.

“Primero, agradecerle al mexicano que estuvo y está con nosotros, que estoy seguro que se sintió representado y se fue contento a casa”, añadió Érik Lira.

Cuestionado sobre cuál es el legado que deja este Mundial en los jugadores, respondió: “Lo puedo resumir como algo inolvidable por todo lo que se creó y por toda la ilusión que se transmitió. Pero creo que lo más importante es que la gente se sintió identificada con este equipo, realmente no sólo fue de dientes para afuera, este equipo fue una familia”.

El Tri estuvo concentrado del 6 de mayo al 6 de julio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), preparándose para la Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Javier Aguirre y Rafael Márquez como auxiliar.