México promete inauguración del Mundial "en paz" en medio de protestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gobierno garantizará que la inauguración del Mundial se realice "en paz" en medio de protestas de maestros en la capital.

Un grupo disidente del sindicato de educación exige aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. En paro desde la semana pasada, ha realizado bloqueos de calles y derribó incluso estatuas alusivas a jugadores del Mundial.

Los alrededores de la plaza central del Zócalo, donde estará el 'fan fest', se encuentra bloqueado, según Sheinbaum para "no caer en provocaciones" de reprimir las movilizaciones con la policía.

"Vamos a garantizar (...) que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

México recibe a Sudáfrica en la inauguración del Mundial, el jueves en el estadio Azteca. Los maestros preparan movilizaciones frente a medios de comunicación este lunes en Ciudad de México.