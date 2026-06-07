Mundial 2026: convocan megamarcha en CDMX el día de la inauguración

Colectivos de madres buscadoras, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organizaciones campesinas, transportistas, trabajadores de la salud y agrupaciones ciudadanas convocaron a una megamanifestación pacífica para el próximo 11 de junio, coincidiendo con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

Según las convocatorias difundidas en redes sociales, los contingentes partirán desde distintos puntos de la capital del país, entre ellos avenida Insurgentes a la altura del Estadio Olímpico Universitario, Anillo Periférico en las zonas de San Jerónimo, Hospital Picacho y Vaqueritos, Calzada de Tlalpan en División del Norte, así como avenida del Imán y Parque Cantera.

Mediante mensajes difundidos a través de la red social X, los organizadores sostienen que el inicio de la justa deportiva colocará a México bajo la atención de medios internacionales, turistas y millones de espectadores en todo el mundo.

Por su parte, miembros del colectivo denominado "Antifa Antififa" aseguraron que realizarán una “cascarita” a forma de protesta que desarrollará de manera pacífica y tendrá como objetivo visibilizar diversas luchas sociales que, a su juicio, han sido relegadas ante la atención internacional que genera el torneo.

Los activistas señalaron que en las inmediaciones del Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— existe un fuerte despliegue de seguridad que calificaron como un "estado de sitio", situación que, afirmaron, afecta derechos como la libre expresión y la manifestación pública.

Entre las principales críticas expresadas por los colectivos figura la instalación de zonas para aficionados o fan fest, las cuales consideran parte de un proceso de privatización del espacio público asociado a la celebración del Mundial.

Los manifestantes precisaron que los operativos de seguridad y las restricciones implementadas alrededor de las sedes mundialistas han generado preocupaciones sobre el acceso de la ciudadanía a espacios tradicionalmente públicos y sobre el ejercicio de derechos civiles durante el evento.