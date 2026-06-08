CNTE amaga con reforzar su plantón en Ciudad de México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que continuará con las movilizaciones e incluso las reforzará en la Ciudad de México pese al exhorto del gobierno federal de concluir con las protestas para no afectar las clases y las actividades mundialistas.

Con el tiempo encima para el arranque del Mundial de Futbol, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE, emitió un exhorto formal a la CNTE para terminar con sus protestas y levantar el plantón que mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según lo expresado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobierno ha presentado una ruta de propuestas concretas orientadas a resolver las demandas del magisterio, como es la desaparición de la USICAMM y la reforma de pensiones.

“Hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, publicó en sus redes.

Alza salarial

Mario Delgado, titular de la SEP, añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autorizó, para 2025, un incremento salarial de 10% y, en 2026, del 9% para el magisterio nacional.

También dijo que han impulsado uno de los procesos de regularización laboral más importantes en la historia de la educación pública, con más de un millón 200,000 maestras y maestros han obtenido su basificación.

No obstante, la CNTE insistió que estos cambios y propuesta del gobierno son insuficientes, por lo que continuará con sus movilizaciones en la capital del país.

Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE, consideraron mediáticas las declaraciones de los secretarios de Estado: “la Usicamm sigue siendo un sistema de burocracia total (...) no solamente que nos digan en el discurso que por fin desaparece la Usicamm, como si fuera algo nuevo (…) eso no nos satisface”, declaró la secretaría general de la sección XIV de la CNTE, Elvira Veleces Morales.

Por otro lado, durante una conferencia sobre “la violencia del Estado contra los movimientos sociales”, organizada por la Coordinadora Estatal en Guerrero, la sobrina del maestro Proceso Columbo, Blanca Martínez, dijo que no se sabe qué pasará con su vista, ya que siguen haciendo evaluaciones, mientras que en los próximos días será sometido a una segunda operación.

El maestro se encuentra grave tras recibir un proyectil en la cara durante la protesta del 1 de junio en el Zócalo capitalino.