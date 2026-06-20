Marchas hoy 20 de junio en CDMX: rutas, horarios y movilizaciones previstas

La Ciudad de México tendrá este sábado 20 de junio una jornada con diversas movilizaciones sociales, actividades culturales y eventos masivos que podrían provocar cierres parciales y afectaciones a la circulación en varias alcaldías.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se esperan dos marchas, 12 concentraciones, además de rodadas ciclistas y motociclistas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

Marchas previstas para este sábado

La movilización con mayor afluencia estimada será la 6ª Marcha Lencha, convocada por mujeres trans, lesbianas, bisexuales, intersexuales, pansexuales y personas no binarias de la Ciudad de México.

La concentración comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia y la marcha partirá al mediodía rumbo al Monumento a la Revolución. Las organizadoras buscan visibilizar a las mujeres y personas feminizadas de la diversidad sexual, así como exigir respeto a sus derechos en materia de salud, trabajo, familia y una vida libre de violencia, en el contexto del Mes del Orgullo LGBT+. La SSC prevé una asistencia de alrededor de 700 personas.

Más tarde, a las 14:00 horas, se realizará la 3ª Marcha LGBTTTIQANB+ de Tlalpan, que partirá de la zona de San Fernando y Del Parque con destino a la explanada de la alcaldía. El evento tiene como objetivo promover la inclusión, el respeto y la visibilidad de la diversidad sexual y de género en la demarcación.CNTE realizará mitin y conferencia de prensa

Entre las concentraciones destacadas se encuentra la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que llevará a cabo un mitin y una conferencia de prensa a las 10:00 horas frente a la sede de la Sección IX, ubicada en el Centro Histórico.

La organización informó que dará a conocer los acuerdos emanados de su Asamblea Nacional Representativa. Entre sus principales demandas mantienen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones, mejores condiciones laborales y salariales, así como mayores recursos para educación y seguridad social. La asistencia estimada es de mil personas.

Otras concentraciones relevantes

Durante el día también se prevén movilizaciones de colectivos animalistas en Bellas Artes, organizaciones de solidaridad con Cuba, agrupaciones en apoyo a Palestina, colectivos cannábicos en distintos puntos del Centro Histórico y organizaciones sociales vinculadas a temas de vivienda, pueblos indígenas y movimientos populares.

Asimismo, vecinos de Iztapalapa acudirán a la alcaldía para solicitar la revisión de clausuras realizadas por autoridades de verificación administrativa.

Rodadas y eventos que podrían afectar la movilidad

La SSC también reportó dos rodadas motociclistas, tres rodadas ciclistas y una rodada de automóviles denominada Vocho Fest 2026, programada en la zona de Polanco, con una participación estimada de 500 vehículos.

A ello se suman eventos masivos relacionados con el Mundial 2026, entre ellos el FIFA Fan Festival en el Zócalo, festivales futboleros en distintas alcaldías y actividades culturales por el Mes del Orgullo LGBT+, que podrían incrementar la afluencia de personas en espacios públicos.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el desarrollo de estas actividades, las autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar traslados, mantenerse atenta a los reportes de tránsito en tiempo real y considerar rutas alternas, especialmente en las zonas de Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Tlalpan, Polanco y alrededores de recintos donde se desarrollarán eventos masivos.