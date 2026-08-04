Petróleo se derrumba 5% tras posible acuerdo de paz

Las noticias sobre un posible acuerdo en Medio Oriente, llevaron al precio del petróleo en el mercado internacional a niveles del 10 de julio pasado.

En dos días de optimismo en Estados Unidos, el precio de los crudos marcadores para Europa y América, llevaron al Brent a tener un retroceso en su precio del 11.9% y del 10.5% para el West Texas Intermediate (WTI), respectivamente.

Ello, también llevó a que la mezcla mexicana de exportación bajara 12.39%, para venderse en 70.58 dólares el barril.

El precio del petróleo bajó 5% el martes, a un piso en tres semanas, tras declaraciones de Catar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las esperanzas de una solución diplomática al conflicto de Medio Oriente, lo que mejoraría el flujo de energía por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent perdieron 4.41 dólares, o 5.3%, a 79.36 dólares por barril, mientras que el WTI en Estados Unidos (WTI) restó 4.57 dólares, o 5.7%, a 75.77 dólares. Ambos contratos tocaron sus niveles más bajos desde el 13 de julio pasado.

Lo anterior como respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dijo que había avances en las negociaciones con Irán y Omán para permitir el paso de más buques por el estrecho, pero que aún no se había alcanzado un acuerdo definitivo.

Bessent, afirmó que un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho sería el martes o el miércoles. A lo que se sumó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, que afirmó que continuaban los esfuerzos.

“La perspectiva de una solución diplomática al conflicto eliminó parte de la prima de riesgo de los precios del petróleo después de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán el mes pasado”, destacó Simon-Peter Massabni, director de Desarrollo Empresarial de la correduría XS.com.

El mundo perdió más de 2,600 millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra en febrero, declaró el director de Aramco, Amin H. Nasser. (Con información de agencias)