Jeff Bezos vendería acciones de Amazon en 4,100 millones de dólares

Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, presentó una solicitud para vender cerca de 15 millones de acciones de la empresa tecnológica valoradas en casi 4,100 millones de dólares, después de que sus resultados del segundo trimestre superaron las expectativas, lo que a su vez llevó a la acción a un máximo histórico y elevó su valor de mercado por encima de los 3 billones de dólares.

Tras el anuncio, las acciones de Amazon cayeron 2.32% en el Nasdaq el martes. El lunes, sin embargo, se situaron en niveles récord, con lo que prolongaron las ganancias registradas tras el reporte trimestral de la semana pasada.

Pese a este descenso, Amazon acumula una ganancia de 21% en lo que va de 2026.

La documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) reveló que la venta prevista se enmarca dentro del plan de negociación Regla 10b5-1 que Bezos adoptó el 14 de noviembre de 2025, y que las transacciones se realizaron el lunes a través de Morgan Stanley.

El valor de mercado total se basó en el precio de cierre del lunes de 284.02 dólares por acción.

Según la documentación presentada, Bezos recibió las acciones de fundador cuando estableció la empresa el 5 de julio de 1994.

Comparada con el total de más de 10,780 millones de acciones de Amazon, la venta prevista representa una porción modesta del capital de la compañía, según el portal Benzinga.

Por otra parte, el Formulario 144 indicaba que Bezos no había vendido ningún valor de Amazon en los tres meses anteriores a la presentación. El documento también revelaba que Bezos transfirió 220,200 acciones a organizaciones sin fines de lucro en mayo; es posible que dichas organizaciones las hayan vendido posteriormente.

En su reporte a Wall Street este lunes la empresa informó que en el segundo trimestre del año tuvo ingresos por 200,600 millones de dólares, un aumento interanual del 19.6%,mientras que Amazon Web Services registró un incremento del 37 en sus ingresos para llegar a los 42,200 millones de dólares.

Debido a la caída en las acciones del gigante de comercio electrónico el martes, su valor de mercado cayó por debajo de los 3 billones de dólares y se ubicó en 2.99 billones de dólares, según el portal Companies by Market Cap.