EU asegura que intervención del yen busca prevenir inestabilidad en Asia

Estados Unidos y Japón realizaron una intervención conjunta para respaldar el yen por los riesgos que suponen la debilidad de esa moneda en otros mercados asiáticos, dijo el martes el secretario estadounidense del Tesoro.

La operación de compra de la semana pasada es la primera en su tipo desde 1998. Se dio luego de que la moneda llegara a casi 164 yenes por dólar, su punto más bajo en cuatro décadas.

El secretario Scott Bessent relacionó la situación con la crisis financiera de la región a finales de los años 90.

Respecto a "la crisis financiera asiática, en mi opinión, parte de ella fue desencadenada por un yen extremadamente débil. Así que considero que un yen estable no es solo importante para Estados Unidos, sino muy importante para toda la región", dijo a CNBC el martes.

"Si el yen se debilitara substancialmente, otras monedas lo seguirían. Hemos visto exceso de volatilidad en el won coreano. Y muchas personas creen que el renminbi (yuan) está subvalorado", dijo.

Al inicio de la sesión del miércoles (tiempo local), el yen se cotizaba un 4% más alto frente a su valor más bajo del mes pasado.

"Es probable que esta intervención sea solo un respiro temporal, aunque significativo", si no se dan cambios en la política monetaria interna, advirtieron investigadores de Goldman Sachs.